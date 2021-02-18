سمية الخشاب تثير تفاعلا واسعا بالرقص في شوارع دبي... فيديو

أثارت الفنانة المصرية، سمية الخشاب، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب مقطع مصور لها في شوارع إمارة دبي الخليجية.

وتظهر سمية الخشاب في الفيديو الذي شاركته عبر حسابها على موقع الفيديوهات الصيني "تيك توك"، وهي ترقص بالتصوير البطيء على أنغام أغنية "بسكوتاية مقرمشة" لمطرب المهرجانات المصري، حسن شاكوش.

وحاز الفيديو على إعجاب أكثر من 9 آلاف مشاهد وفوق الـ200 تعليق، بعد ساعات من طرحه على "تيك توك".

​يشار إلى أن سمية الخشاب تشارك الفنان محمد رمضان بطولة أحدث مسلسلاته التلفزيونية "موسى"، المقرر عرضه فى موسم شهر رمضان.

ومسلسل "موسى" من بطولة محمد رمضان وسمية الخشاب وعبير صبري ورياض الخولي وسيد رجب وصبرى فواز ومنذر رياحنة وهبة مجدي وفريدة سيف النصر، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة "سينرجي".

يشار إلى أن مشاركة سمية الخشاب في بطولة مسلسل "موسى" تشهد على عودتها للدراما التلفزيونية بعد غياب 3 سنوات، منذ بطولتها مسلسل "الحلال"، مع الفنان بيومي فؤاد.

وبحسب صحيفة "النهار" اللبنانية، فإن محمد رمضان يجسد في أحداث مسلسل "موسى" شخصية السفاح "خط الصعيد"، الذي أثار الرعب في صعيد مصر، بعد تشكيله لعصابة من المطاريد والمجرمين.