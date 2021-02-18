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    طائرات بوينغ 737 ماكس

    طيران دبي يستعد لعودة طائرات "بوينغ 737 ماكس" إلى أسطوله

    © REUTERS / LINDSEY WASSON
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    تستعد شركة "طيران دبي" لتجهيز الطائرة بوينغ 737، تمهيدا لعودتها إلى الخدمة مرة أخرى.

    وبحسب موقع "الرؤية" الإماراتي، فإن قرار طيران دبي جاء عقب إعلان الهيئة العامة للطيران المدني اليوم عن تحديد معايير العودة إلى الخدمة لطائرة بوينغ 737 ماكس.

    إلغاء أمر الحظر الطارئ على طائرات بوينغ 737 ماكس وعودتها للتحليق، الولايات المتحدة 2 ديسمبر 2020
    © REUTERS / Carlo Allegri
    مشكلة في المحرك... بوينغ 737 ماكس تعاني مجددا بعد رفع حظر طويل على تحليقها

    وقد جاء الإعلان عقب عملية مراجعة شاملة لمدة 20 شهراً شملت الشركة المصنعة والمنظمين والمهندسين والعلماء والباحثين والميكانيكيين والطيارين وكان هدفهم الرئيسي والوحيد هو إعادة الطائرة بأمان إلى الخدمة.

    من جانبه أكد غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة طيران دبي أن طائرة بوينغ 737 ماكس جزءاً لا يتجزأ من أسطول فلاي دبي، مشيرا إلى ثقته في الطائرة مع عودتها إلى خدمة المسافرين، ومؤكدا أنهم شددوا من قبل على أنهم لن يعيدوا الطائرة إلى الخدمة إلا عندما يكون ذلك آمناً، قائلا: "هذا الوقت هو الآن".

    وأوضح المسؤول الإماراتي أن الهيئة العامة للطيران المدني لعبت دوراً رئيسياً إلى جانب الجهات التنظيمية الأخرى خلال المراجعة التي استمرت 20 شهراً لطائرة بوينغ 737 ماكس، موجها الشكر لها.

    وأكد أن شركته سوف تمتثل لجميع المتطلبات التي حددتها الهيئة قبل أن تسمح للطائرة بالانضمام إلى أسطولها.

    وأشار الغيث إلى أنه وخلال الفترة التي تم فيها إيقاف أسطول طيران دبي المكون من 11 طائرة من طراز "بوينغ 737 ماكس 8" و3 طائرات "بوينغ 737 ماكس 9"، تم الحفاظ عليها بدقة وخضعت لصيانة مستمرة كجزء من برنامج تخزين الطائرات النشط، مؤكدا أن فريق الهندسة والصيانة في فلاي دبي حالياً يقوم بتنفيذ جدول أعمال عودة الطائرة للخدمة. سيتم إعادة الطائرات بالتتابع إلى الأسطول باتباع عملية منظمة محددة.

    يشار إلى أن شركة بوينغ كانت قد أوقفت في منتصف ديسمبر/ كانون الأول 2019، إنتاج طائراتها من طراز 737 ماكس، ابتداء من شهر يناير/كانون الثاني المقبل، بينما تنتظر إعادة تقييم الطائرة المعلقة والسماح بعودتها للخدمة.

    وقد علّقت رحلات طائرة 737 ماكس في جميع أنحاء العالم في مارس/آذار 2019 بعد حادثين أسفرا عن مقتل 346 شخصاً، إلّا أن تخطي الحادثة وإعادة الطائرة إلى مسارها الطبيعي لم يكن سهلاً، ما أثر على سمعة الشركة وتسبب بمشاكل مالية كبيرة.

    وكانت قد توقفت طلبات شراء طائرة 737 ماكس خلال الفترة التي لحقت تعليقها، ولم تتم بوينغ أي صفقات.

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