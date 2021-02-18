الكيوي يحميك من عدوى كورونا ومن سرطان القولون

نصحت خبيرة تغذية بتناول فاكهة الكيوي، معتبرة أنه وسيلة طبيعية لرفع مناعة الجسم في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقالت خبيرة التغذية نورهان محي الدين لموقع "بوابة الأهرام"، إن الكيوي من أهم المواد الغذائية التي تقوي مناعة الجسم لاحتوائها على مجموعة كبيرة من الفيتامينات والمعادن المهمة.

وأوضحت أن الكيوي مصدر رئيسي لفيتامين "سي"، وأنه غني بمضادات الأكسدة، الأمر الذي يساهم في مكافحة الإصابة بنزلات البرد، وفيروس كورونا المستجد.

وأشارت إلى دور الكيوي في المحافظة على مستويات ضغط الدم، ومن ثم الحد من المخاطر والأمراض المرتبطة به مثل النوبات القلبية.

وبحسب الخبيرة، فإن الكيوي يحتوي على نسبة مرتفعة من الماء، ما يساعد في الحد من لزوجة الدم، وفي تنشيط الدورة الدموية وتحسين تدفق الدم في الشرايين.

وأشارت إلى أن الكيوي غني بالألياف التي تحسن من حركة القولون وتقي من مخاطر إصابته بالسرطان.

ولفتت خبيرة التغذية إلى أن للكيوي منافع تجميلية، حيث يحافظ على نضارة الجلد، وحيويته.