شركة "آبل" تعلن عن توظيف مهندسين لتطوير نظام شبكات الجيل السادس

تتطلع شركة "آبل" إلى بدء العمل على الجيل السادس من الاتصال الخلوي"6G" أو كما يسمى الجيل السادس، لتبقى رائدة في التكنولوجيا بدلاً من الاعتماد على الشركات الأخرى.

حيث نشرت شركة كوبرتينو، ومقرها كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية، هذا الأسبوع، إعلانات توظيف تبحث عن مهندسي أبحاث الأنظمة اللاسلكية لشبكات الجيل الخامس والسادس، حيث تعمل الشركة على تطوير التكنولوجيا اللاسلكية وتصميم الرقائق، حسبما نقلته صحيفة "بلومبيرغ" الأمريكية.

ووفقا لإعلان الوظيفة، "ستتاح للموظفين فرصة فريدة ومجزية لتصنيع الجيل السادس من التكنولوجيا اللاسلكية التي سيكون لها تأثير عميق على منتجات شركة "آبل" المستقبلية".

وسيكون الموظفين في مركز مجموعة بحثية متطورة مسؤولة عن إنشاء التقنيات اللاسلكية للجيل القادم للوصول إلى الراديو خلال العقد المقبل.

Site Reliability Engineer at Apple (Cupertino, CA) https://t.co/NedWwcMVu4 #python — Stack Overflow Jobs (@StackDevJobs) February 18, 2021

وسبيبحث المعيّنون في هذه المناصب عن أنظمة اتصالات لاسلكية من الجيل السادس (6G) لشبكات الاتصال اللاسلكي ويشاركون في منتديات صناعة هذه التكنولوجيا.

من جهة أخرى، لا يتوقع مراقبو الصناعة طرح نظام الجيل السادس حتى عام 2030 تقريبا، لكن قوائم الوظائف تشير إلى أن شركة "آبل" تريد المشاركة في المراحل الأولى من تطوير التكنولوجيا الجديدة.

وتستخدم مجموعة "آبل" الحالية من أجهزة آيفون أجهزة مودم الجيل الخامس صممتها شركة "Qualcomm Inc".

بينما أطلقت الشركة أول أجهزة 5G في وقت مناسب، تفوق العديد من صانعي الهواتف عليها في السوق واعتمدت شركة "آبل" بشكل كبير على "Qualcomm" للاتصال بالشبكة اللاسلكية الجديدة، مما حسّن بشكل كبير مقدار وسرعة البيانات التي يمكن للمستهلكين تنزيلها.