تسجيل
21:06 GMT18 فبراير/ شباط 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    تيك توك

    مقاطع فيديو لعائلة فلسطينية على منصة "تيك توك" تحصد ملايين المشاهدات

    © REUTERS / Dado Ruvic
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/17/1046331849_0:150:3214:1958_1200x675_80_0_0_c7f0740f3c31389398ffc6df89959dfc.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/mosaic/202102181048149036-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A9-%D8%AA%D9%8A%D9%83-%D8%AA%D9%88%D9%83-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA/

    حاولت عائلة فلسطينية مقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية إظهار الثقافة العربية وحياة العرب في أمريكا بشكل إيجابي من خلال مجموعة من مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

    قامت عائلة سالم فرحة الفلسطيني باللجوء إلى مواقع التواصل الاجتماعي لإظهار الثقافة العربية والجانب الإيجابي فيها حتى يراه العالم أجمع، وفقا لما نقلته صحيفة "عرب نيوز" السعودية.

    وسعت العائلة من خلال مقاطع الفيديو إلى تغيير النظرة السلبية الموجهة للعرب في البلدان الأجنبية، من نظرة الكراهية والعداء والعنف إلى النظرة الإيجابية.

    سالم فرحة فلسطيني من مواليد الكويت، عاش لأول مرة في ميشيغان قبل أن ينتقل إلى كاليفورنيا، حيث يقيم الآن مع زوجته الفلسطينية اللبنانية، سماح وأطفالهما الثمانية.

    في العام الماضي، ومن أجل التغلب على الملل الناجم عن عمليات الإغلاق بسبب جائحة "كورونا" والقيود الأخرى التي فرضت في أمريكا، أطلقت العائلة حسابا عائليا على تطبيق "تيك توك" الشهير، وهو موقع وسائط اجتماعية يتيح للمستخدمين مشاركة مقاطع فيديو قصيرة.

     

    وجذبت مقاطع الفيديو التي تقوم العائلة ببثها إعجاب ومتابعة الملايين من الناس حول العالم، حيث يتابعهم 3.3 مليون شخص على حسابهم الرسمي في تطبيق "تيك توك"، و130 ألف متابع على صفحتهم الرسمية "إنستغرام".

     

    ​وقال سالم: "إنه أراد وعائلته أن يظهروا للناس أنهم عائلة متماسكة ونلتزم دائما ببعضنا بعضا... نحب أن نكون حول بعضنا بعضا، نحاول أن نجعل الناس يفهمون كيف يمكننا جميعا التعايش على الرغم من وجود الكثير من الأفراد في منزل واحد".

    وأوضح سالم: "نحب أن نصور حياتنا اليومية بطريقة كوميدية". "هناك الكثير من الأشياء النمطية عن العرب غير صحيحة... لذا نريد أن نظهر كيف نحن حقا".
     

    ​وحول التعليقات السلبية التي من الممكن أن تعترضهم بعد بثهم لمقاطع الفيديو، قال سالم: "إننا نركز  على التعليقات الإيجابية". نحن نتجاهل التعليقات السلبية. نحن لا نهتم بهم. نحاول الرد على التعليقات على الدردشة والتفاعل وإشراك متابعينا".

     
    أصبح تطبيق "تيك توك"  واحدا من أكثر منصات التواصل الاجتماعي تأثيرا، حيث يُنظر إليها على أنها أكثر شفافية وأقل تقييدا من موقع تويتر وفيسبوك، الذين غالبا ما يفرضان الرقابة أو تضيف تحذيرات إلى المنشورات حول الموضوعات المثيرة للجدل أو التي تتضمن معلومات متنازع عليها.

    انظر أيضا:

    فنانة مصرية تؤكد: أوشكت ألا أتزوج بسبب تشخيص طبي خاطئ... فيديو
    هاتف ذكي يسقط بشكل طريف في وعاء يغلي... فيديو
    زوج بشرى يبكي أمام منى الشاذلي... والفنانة تعلق... فيديو
    سمية الخشاب تثير تفاعلا واسعا بالرقص في شوارع دبي... فيديو
    الكلمات الدلالية:
    تطبيق هواتف, أمريكا, فلسطين
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    احتفالات حول العالم برأس السنة الصينية (القمرية) الجديدة - وهان، الصين 11 فبراير 2021
    فليكن عام "الثور" عاما مثمرا... رأس السنة الصينية حول العالم
    خبير: الولايات المتحدة لن تتستطيع إقناع تركيا بالتخلي عن إس 400
    خبير: الولايات المتحدة لن تستطيع إقناع تركيا بالتخلي عن "إس 400"
    بندقية إيه كيه 19
    معلومات عن بندقية "إيه كيه - 19" الروسية الجديدة
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك