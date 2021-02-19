تمس راتبه... قناة "النهار" تصدر عقوبات على تامر أمين بعد تصريحاته عن صعايدة مصر

أصدرت فضائية "النهار" المصرية، اليوم الجمعة، عقوبات على الإعلامي، تامر أمين، بعد تصريحاته عن صعايدة مصر.

وأعلنت في بيان لها أنه سيتم خصم شهر من راتب تامر أمين، وإيداع المبلغ في مؤسسة خيرية، وكذلك إحالته الى تحقيق داخلي بالقناة، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.

وتابعت الفضائية في بيانها أنها قررت إيقاف أمين عن العمل لحين صدور قرار من المجلس الأعلى للإعلام، والذي كان أعلن في وقت سابق، اليوم الجمعة، التحقيق في الواقعة يوم الأحد المقبل.

وأشارت فضائية "النهار" إلى أنه رغم تأكد مجلس إدارتها من حسن نية تامر أمين وتقديره التام لصعيد مصر، إلا أنها شددت على أنه لا تهاون مع أي خطأ.

وكانت فضائية "النهار" المصرية اعتذرت في بيان سابق لها، اليوم الجمعة، لأهالي الصعيد عن تصريحات الإعلامي المصري، تامر أمين، عبر شاشتها، قائلة: "تعلن شبكة قنوات النهار اعتذارها لجميع أهالي صعيد مصر وريفها في الوجه البحري، بعد الخطأ غير المقصود، الذي جاء في برنامج "آخر النهار" على لسان الإعلامي تامر أمين، أثناء حديثه عن مواجهة الزيادة السكانية في مصر"، بحسب موقع "البوابة نيوز" المصري.

وتابع البيان أن "أهل الصعيد في جنوب مصر وأهل الريف في الوجه البحري، برجاله وسيداته هم قوام هذه الأمة، وأن رموز مصر على مر التاريخ، جاؤوا من نبت هذه الأرض الطبية، وكان لهم بصمات كبيرة في كل المجالات".

وأكد البيان أن

"سيدات مصر هن تاج الرؤوس، وأن المجتمع لا يستقيم ولا يقوى إلا بهن وقررت الشبكة حذف الفيديو المسيء من منصاتها المختلفة".

واختتم البيان: "تقدر الشبكة غضب أهل الصعيد وريف مصر، وتجدد اعتذارها واعتذار الإعلامي تامر أمين لكل سيدات مصر، وأنهن تاج الرؤوس، ولن تسمح بأي تجاوز أو إهانة في حقهن، وأنه سيتم فتح تحقيق عاجل بشأن ما حدث".

وكانت هيئة مكتب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، قررت وقف برنامج الإعلامي تامر أمين إلى حين استدعائه والتحقيق معه يوم الأحد المقبل، على خلفية تصريحات عن أهل الصعيد.

وكان الإعلامي تامر أمين، قد أثار الجدل بعدما قال في برنامجه إن "الأهالي في مناطق الريف والصعيد ينجبون أطفالا لا ليلتحقوا بالتعليم، بل لينفق الأبناء على آبائهم"، منتقداً الزيادة السكانية.

وتابع: "في الصعيد بيشحنوا البنات على القاهرة عشان يشتغلوا خدامات".

وأكد المجلس في بيان عاجل الاحترام الكامل لأهالي الصعيد الذين يمثلون الشهامة والمروءة والرجولة، مشددا على ضرورة الالتزام بمدونات النشر التي تحض على تعظيم القيم السلوكية والأخلاقية، وفقا لصحيفة "اليوم السابع" المصرية.

وقال المجلس إنه "يجري في الوقت الراهن رصد دقيق حول جرائم النشر غير الأخلاقية، بجانب الشكاوى التي تلقاها من المواطنين ومن ذوي الشأن، وكلها تستنكر الخوض في سمعة وأعراض المواطنين البسطاء جريا وراء جذب الجمهور، دون الوضع في الاعتبار أنهم ينتهكون حرمات مقدسة، ويستبيحون أعراضاً لم تثبت إدانتها، ويسيئون إلى حرية وسائل الإعلام المفترض أن تدافع عن الأبرياء ولا تنتهك الدستور والقانون والقواعد التي تحظر الخوض في السيرة الشخصية دون سند أو دليل".

وقال أمين، عبر مقطع فيديو، إنه لم يقصد توجيه أي إساءة إلى أهالي الصعيد، أثناء حديثه عن الزيادة السكانية وتأثيرها على الاقتصاد المصري.