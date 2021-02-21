كلب يراقب صديقه في مشهد مؤثر داخل غرفة العمليات... صور

شوهد الكلب لأول مرة وهو يعتني بصديقه الذي دهسته سيارة على طريق رئيسي في وسط مدينة إجواتو، في البرازيل يوم الأحد الماضي، بحسب ما ذكرت صحيفة " dailystar" البريطانية.

Heartwarming moment caring dog watches over injured pal on vet operating tablehttps://t.co/DV9DNxspt4 pic.twitter.com/3rcSxWJd8L — Daily Star (@dailystar) February 21, 2021

​ورصد المواطنون صديق الكلب الذي استلقى إلى جانب صديقه المصاب ليلة كاملة ورفض مغادرة المكان وقدم العناية له حتى الصباح، بحسب الموقع.

واتصل المواطنون بأجهزة الإنقاذ، ووصلوا صباح اليوم التالي إلى المكان، وقالت الممرضة، مارينا أسونكاو: "لم نتمكن من الذهاب إلى الموقع بعد ظهر يوم الأحد لأنه لم يكن لدينا أطباء بيطريون متاحون، لكننا تلقينا صباح يوم الاثنين أنباء تفيد بوجودهما في نفس المكان" وتوجهنا لإنقاذ الكلب.