كلب وفي يعتني بصديقه المصاب بعد أن صدمته سيارة... فيديو

رفض كلب وفي ترك صديقه المصاب وبقي إلى جانبه ليلة كاملة حتى وصول منقذي الحيوانات الذين أخذو الكلب المصاب إلى العيادة البيطرية.

صدمت سيارة مسرعة كلبا على طريق رئيسي وسط بلدية إجواتو البرازيلية بعد ظهر يوم 14 فبراير/ شباط الجاري.

وتسببت الصدمة بحدوث أذية جسدية لدى الكلب الذي استلقى على جانب الطريق تحت ظل إحدى الشجيرات ولم يستطيع الحركة بعد ذلك.

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ورصد المواطنون صديق الكلب الذي استلقى إلى جانب صديقه المصاب ليلة كاملة ورفض مغادرة المكان وقدم العناية له حتى الصباح، بحسب موقع "dailystar".

واتصل المواطنون بأجهزة الإنقاذ، ووصلوا صباح اليوم التالي إلى المكان، وقالت الممرضة، مارينا أسونكاو: "لم نتمكن من الذهاب إلى الموقع بعد ظهر يوم الأحد لأنه لم يكن لدينا أطباء بيطريون متاحون، لكننا تلقينا صباح يوم الاثنين أنباءً تفيد بوجودهما في نفس المكان" وتوجهنا لإنقاذ الكلب.