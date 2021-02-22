نادين نجيم تهنئ فريق عمل "2020" وتنشر بوستر للمسلسل

توجهت الفنانة اللبنانية، نادين نجيم، بالتهنئة لفريق عمل مسلسل "2020" المقرر عرضه في رمضان المقبل.

جاء ذلك في تغريدة نشرتها نادين اليوم الإثنين، بحسابها على موقع تويتر أرفقتها ببوستر للمسلسل.

وقال نادين نجيم: "بالتوفيق للجميع مع محبتي الكبيرة لكل الطاقم من فنانين وفنيين وكل من ساهم في هذا المسلسل".

بالتوفيق للجميع مع محبتي الكبيرة لكل الطاقم من فنانين وفنيين وكل من ساهم في هذا المسلسل @kosai1khauli @PhilippeAsmar @RamyAyach @C_lebbos ولشركة الصبّاح لحرصهم على هذا العمل الخاص جداً@sadeksabbah ولقوى الأمن على تعاونهم معنا وتدريبي لإتمام هذا الدور pic.twitter.com/vFewr8H91j — Nadine Nassib Njeim (@nadinenjeim) February 22, 2021

ومسلسل "2020" من بطولة قصى خولى، نادين نجيم، جنيد زين الدين، رامى عياش، ماريتا الحلانى، حسين مقدم، رولا بقسماتى، وهو من تأليف نادين جابر وإخراج فيليب أسمر.