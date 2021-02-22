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    ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز يسير أمام نجليه الأمير هاري والأمير وليام وزوجتيهما ميغان ماركل وكيت ميدلتون، 25 ديسمبر/ كانون الأول 2018

    "مهين وغير محترم"... الأمير ويليام مستاء جدا من رد شقيقه هاري على ملكة بريطانيا

    © AFP 2021 / PAUL ELLIS
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    أفادت تقارير بريطانية، أمس الأحد، بأن الأمير البريطاني ويليام غاضب من الطريقة التي رد بها شقيقه الأمير هاري على إعلان جدته ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية بشأن تنحيه وزوجته ميغان ماركل رسميا عن أدوارهما الملكية.

    وكان هاري وميغان ردا عبر مكتبهما الإعلامي على ملكة بريطانيا، الجمعة الماضية، أنه "يمكننا جميعا أن نعيش حياة كلها خدمات، فالخدمة عالمية"، بحسب مجلة "بيبول" الأمريكية.

    ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية وحفيدها الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل
    © REUTERS / POOL New
    هاري وميغان يردان على بيان ملكة بريطانيا بشأن عدم عودتهما للواجبات الملكية
    كما أوضح مكتب الأمير هاري وميغان أنهما "لا يزالان ملتزمين بواجبهما وخدمتهما تجاه المملكة المتحدة وحول العالم، ويعرضان دعمهما المستمر للمنظمات التي يمثلاها بغض النظر عن دورهما الملكي والرسمي".

    وبحسب تقرير صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، قالت مصادر مقربة من وليام إنه "مستاء جدا مما حدث"، ووجد أن سلوك هاري وميغان "مهين وغير محترم" تجاه ملكة بريطانيا، بحسب وصفهم.

    وأضاف مصدر آخر في "صنداي تايمز":

    "لا يجب أن ترد على الملكة مرة أخرى، فهذا لم يحدث".

    كما أخبر أصدقاء للشقيقين الملكيين نفس الصحيفة أنه حتى بعد التطورات الأخيرة، فإنهم ما زالوا يعتقدون أن وليام وهاري منفتحين على المصالحة.

    وصرح أحد أصدقاء وليام لصحيفة "صنداي تايمز": "وليام مستاء للغاية مما حدث، على الرغم من نيته المطلقة أن تتعافى علاقته بهاري في الوقت المناسب".

    وكان بيان صدر، الجمعة الماضية، عن قصر باكنغهام يعلن فيه أن الأمير هاري (36 عاما) وميغان ماركل (39 عاما) لن يعودا كعضوين عاملين في العائلة المالكة البريطانية.

    ويأتي هذا الإعلان بعد مرور عام وشهر واحد من مشاركة "دوق ودوقة ساسكس" لخططهما للتخلي عن صفتهما الملكية، والتي جاءت مع فترة مراجعة مدتها عام واحد.

    وقال بيان القصر الجمعة الماضية: "عقب محادثات مع دوق ساسكس، فقد كتبت الملكة تأكيدا على أنه بابتعاده عن عمل العائلة المالكة فإنه لا يمكن أن يستمر هو وزوجته في المسؤوليات والواجبات التي تأتي مع حياة الخدمة العامة".

    وتابع البيان أن "الأمير هاري سيفقد تعييناته العسكرية الفخرية، والتي سيتم إعادة توزيعها لاحقا "بين الأعضاء العاملين في العائلة المالكة".

    كما جاء في إعلان قصر باكنغهام: "بينما يشعر الجميع بالحزن لقرارهما، إلا أنه يظل "دوق ودوقة ساسكس" من أفراد الأسرة المالكة البريطانية المحبوبين للغاية".

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    الكلمات الدلالية:
    ميغان ماركل, العائلة المالكة, ملكة بريطانيا, الملكة إليزابيث, الأمير وليام, الأمير هاري
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