معلومات مسربة لجهاز "شاومي مي 11 لايت" الجديد... صور

وانتشرت أخيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صور مسربة لجهاز "Mi 11 Lite" الجديد، مع شاشة مسطحة وكاميرا خلفية ثلاثية.
Mi 11 Lite hands on + Live image #leaked#Mi11Lite #Mi11 #XiaomiMi11 pic.twitter.com/XOH6SoaDua— Nishant Pathak (@NishantBareilly) February 24, 2021
سيشارك "Mi 11 Lite" من طراز الفانيليا، لكنه لن يحتوي على شاشة منحنية. وبحسب ما كشفت إحدى الصور فإن الجهاز سيتم تشغيله على نظام التشغيل "MIUI 12" الذي يعمل بنظام "Android 11" ولديه ذاكرة وصول عشوائي سعتها 6 غيغابايت.
لا تظهر الصورة عدد الشرائح التي تشغل الجهاز، ولكن من الواضح أنها تحتوي على معالج ثماني النواة مع سرعة قصوى تبلغ 2.3 غيغا هرتز، بحسب ما زعمت التسريبات التي نشرها موقع "gsmarena".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)