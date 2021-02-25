معلومات مسربة لجهاز "شاومي مي 11 لايت" الجديد... صور

كشفت شركة النقاب عن "Mi 11" كأول هاتف ذكي في العالم يعمل بمعالج "Snapdragon 888" في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وكان من المتوقع أن تتبعه أطرزة "Pro" و"Ultra" و"Lite" قريبًا.

وانتشرت أخيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صور مسربة لجهاز "Mi 11 Lite" الجديد، مع شاشة مسطحة وكاميرا خلفية ثلاثية.

​سيشارك "Mi 11 Lite" من طراز الفانيليا، لكنه لن يحتوي على شاشة منحنية. وبحسب ما كشفت إحدى الصور فإن الجهاز سيتم تشغيله على نظام التشغيل "MIUI 12" الذي يعمل بنظام "Android 11" ولديه ذاكرة وصول عشوائي سعتها 6 غيغابايت.

لا تظهر الصورة عدد الشرائح التي تشغل الجهاز، ولكن من الواضح أنها تحتوي على معالج ثماني النواة مع سرعة قصوى تبلغ 2.3 غيغا هرتز، بحسب ما زعمت التسريبات التي نشرها موقع "gsmarena".