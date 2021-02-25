"طلعتوا على جثثنا واستغليتوا الدين"... إليسا تفتح النار على هؤلاء

فتحت الفنانة اللبنانية، إليسا، النار على السياسيين في لبنان، قائلة إن "كل زعيم في لبنان ما زال يدعّي إنه يدافع عن جماعته تحت مسمى الدين".

وقالت إليسا، في ثالث حلقات "بودكاست إليسا"، عبر تطبيق أنغامي للموسيقى، إنها مصرة على استخدام حقها الكامل في التعبير عن آرائها بحرية تامة، مؤكدة أن "كل زعيم في لبنان ما زال يدعّي أنه يدافع عن جماعته تحت مسمى الدين، باستغلال الشعب المغيب، وبصراحة الخطأ اقترفه الشعب بيده عندما انتخبهم وعانى من ممارستهم السياسية وعاد وانتخبهم من جديد".

وأضافت أنها "يجب أن تُذكر الجميع أن هؤلاء الزعماء قد وصلوا أصلا لأماكنهم على جثث 150 ألف لبناني بالحرب الأهلية، وبالطبع لن يتأثروا بموت 200 شهيد سقطوا بانفجار بيروت"، مؤكدة أن "الزعماء اللبنانيين يدعون أنهم يبنون الوطن باستخدام الدين، وهو كذب للبقاء في أماكنهم".

وتابعت إليسا أن "السياسيين هم من دمروا المجتمع وزرعوا الفتن بين أهالي لبنان، وتسببوا في فقر الشعب وموته، ووصلوا اللبنانيين للشماتة في موت بعضهم البعض، وجعلتموهم يقتلون بعض"، مؤكدة أن "كل هذا من أجل المنصب وباسم الدين البريء منهم".