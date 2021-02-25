"تويتر" و"فيسبوك" أصبحا رائدين في مجال محاربة المحتوى المدمر على شبكات التواصل الاجتماعي

صرحت عضو الغرفة الاجتماعية لروسيا الاتحادية، المديرة التنفيذية لـ "تويتر" و"فيسبوك" و"إنستغرام"، إيكاترينا ميزولينا "بأن هذه المواقع أصبحت رائدة في مجال مكافحة المواد المدمرة التي تعرض على منصات مواقع التواصل الاجتماعي".

موسكو- سبوتنيك. وقالت عضو الغرفة الاجتماعية لروسيا الاتحادية، ميزولينا: "تم اكتشاف محتوى غير قانوني على جميع المنصات، دون استثناء، سواء من الموارد الأجنبية وكذا الروسية، ولكن من المهم ملاحظة أن المنصات المختلفة لها مناهج مختلفة للغاية في مكافحة انتشار مثل هذا المحتوى غير القانوني".

كيف تحارب الشبكات الاجتماعية المحتوى المدمر

وأوضحت ميزولينا "بأن هناك منصات اجتماعية لا تستجيب على الفور للشكاوى المرسلة إليهم من قبل المستخدمين، وكذلك للمتطلبات القانونية للسلطات الروسية".

وأضافت: "كما تبين أن البعض منها خامل تماما في هذا الاتجاه على المستوى المتعلق بالمحتوى المدمر، لكنهم بالمقابل نشطاء جدا في الرقابة على الإنترنت بمحاولة اضطهاد المستخدمين الذين يحاولون التعبير عن آرائهم".

وأضافت ميزولينا: "إذا نظرنا إلى نسبة عدد المواد التدميرية الموجهة لمستخدمي الموقع، فإنه على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" إحدى المواد غير القانونية تستحوذ على 10465 مستخدما".

وتابعت ميزولينا: "وتليها شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث يشاهد 12180 مستخدما مادة غير قانونية".

وأضافت ميزولينا: "نعني بالمحتوى المدمر (المواد الإباحية للأطفال، والمواد التي تروّج للمخدرات، والمنشورات ذات التوجه الإرهابي ( المحظور في روسيا الاتحادية) والمتطرف وإهانة رموز الدولة)".