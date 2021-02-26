لماذا تعارض "فيسبوك" تحديث "آبل" الجديد بشدة؟

يخوض اثنان من عمالقة التكنولوجيا، "فيسبوك" و"آبل"، معركة شرسة تتمحور حول إمكانية تتبع بيانات الآيفون الخاصة بملايين الأشخاص، وما إذا كان يجب على الشركات الأخرى تتبع تلك البيانات بسهولة كما تفعل الآن.

كما أن الصراع بين شركتي "فيسبوك" و"آبل" قائم كذلك حول الطرق التي تتبعها الشركات عبر الإنترنت لكسب المال، وفقا لما نقلته موقع "NPR" الأمريكي.

وحسبما نقله الموقع، غالبا ما يقال إنه عندما تكون إحدى الخدمات التقنية "مجانية"، يقدم المستخدمون بشدة بياناتهم. وهذا هو الحال مع "فيسبوك"، الذي يجمع صورته الخاصة لمستخدميه من خلال تتبع السلوك الدقيق، لكن لديه أيضا عمل مربح لبيع البيانات لأطراف أخرى، مثل وسطاء البيانات والمعلنين.

بينما تمتلك شركة "آبل" تطبيقات تقوم بحصة عادلة من البحث عن البيانات، وتدّعي "أبل" أنها لا تبيع تلك البيانات مع أطراف ثالثة، وهذا التحديث الجديد يساعد "أبل" في تحسين صورتها كحام للخصوصية، وفقا لما أعلنت عنه شركة "آبل". وفي الوقت نفسه، تجني شركة "آبل" معظم أموالها من خلال بيع أجهزة الآيفون والآيباد وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.

ففي أحدث تصادم بين "فيسبوك" و"أبل"، تستعد الأخيرة لطرح تغيير قادم في نظام تشغيل أجهزتها التي تعمل بنظام "آي أو إس" والمتعلق بخصوصيتها، الذي تعارضه "فيسبوك" تماما.

ويتلخص التحديث، الذي سيتوافر في "آي أو إس 14.5" في فصل الربيع، أن "آبل" ستطلب من مستخدميها وبشكل إلزامي الحصول على إذنهم من أجل تتبعهم عبر مواقع الإنترنت والتطبيقات.

وقال مارك زوكربيرغ، المؤسس التنفيذي لشركة "فيسبوك"، "إن الطريقة الوحيدة لبناء شبكة اجتماعية تربط مليارات الأشخاص هي أن تكون المنصة مجانية في الاستخدام بدعم من الإعلانات".

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة "آبل"، تيم كوك، "إن هذه الخطوة تتعلق بمنح الأشخاص مزيدا من التحكم في ممارسات جمع البيانات التي يرى أنها تطفلية ، ويجادل المسؤولون في شركة "فيسبوك" في أن شركة "آبل" تتصرف بدافع المصلحة الذاتية".

وأضاف فيشر: "كما لدينا "آبل" التي أصبحت تقريبا تقوم بوظيفة حارس البوابة على هذه التطبيقات ونقول إننا سنفرض حدا أدنى معينا من الخصوصية، وهم يتعارضون لأنهم لا يعملون بالضرورة في نفس العالم". وقال مدير الخصوصية والسياسة العامة في شركة "فيسبوك"، ستيف ساترفيلد: "إن تحديث شركة "آبل" القادم هو محاولة لتقويض نموذج الأعمال الذي يستخدمه "فيسبوك" والتطبيقات المجانية الأخرى المدعومة بالإعلانات". وأضاف ساترفيلد: "هذا محبط، سيكون له تأثير حقيقي على الإنترنت كما نعرفه، والذي سينتقل بشكل متزايد إلى تجربة مدفوعة، مما يعود بالفائدة على شركة آبل".

ومن جهته، قال المحلل دان إيفز: "إن هذا الخلاف بين شركتي "أبل" و"فيسبوك" يمهد الطريق لمعركة أكبر حول كيفية قيام شركات التكنولوجيا بموازنة الخصوصية مع جمع البيانات في الاقتصاد الرقمي".

وأضاف: "أعتقد أن "فيسبوك" قلق، هذه مجرد خطوة أولى لشركة آبل. ماذا يمكن أن يكون في العام أو العامين المقبلين إذا وضعوا المزيد من القيود حول خصوصية البيانات بالإضافة إلى الإعلانات؟ ".

وفي تصريحات ألقيت في أواخر يناير في مؤتمر التكنولوجيا والخصوصية في بروكسل ، أكد كوك من شركة آبل على تركيز الشركة على خصوصية البيانات.

قال كوك: "يبدو أنه لا يوجد أي جزء من المعلومات خاص جدًا أو شخصي بحيث لا يمكن مراقبته واستثماره وتجميعه في عرض 360 درجة لحياتك".

ويتوقع بعض المحللين أن تحديث شركة آبل قد يؤدي إلى تضرر صافي أرباح "فيسبوك" بنسبة 7 %.

وواجهت شركة "فيسبوك" مشكلة في تحديث السياسة الجديدة الخاصة بشركة "آبل"، وزعمت أن هذه الخطوة ستضر بإيراداتها، إذ يعتمد جزء كبير من نموذج أعمالها على تتبع نشاط المستخدم لاستهداف الإعلانات.

وأفادت تقارير أن "فيسبوك" فكرت في رفع دعوى قضائية ضد شركة "آبل" بشأن السياسات المانعة للمنافسة المزعومة، وعرضت تزويد شركة "إيبيك غيمز" بمستندات لمساعدتها في معركتها القانونية ضد "آبل" في هذه المسألة.