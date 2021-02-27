فضل شاكر يصبح "تريند" بسبب إعلان مفاجئ من نجله

تداول عدد من مستخدمي محرك البحث الأمريكي "غوغل" اسم الفنان اللبناني، فضل شاكر، اليوم السبت، ليصبح في قائمة أكثر الموضوعات المتداولة بسبب إعلان من نجله شكل مفاجأة لمحبيه.

وأعلن محمد فضل شاكر خلال استضافته في لقاء مع برنامج "نسهر مع المزهر" المذاع عبر أثير إذاعة "حبايب إف إم" القطرية عن أن والده فضل شاكر يستعد لأول تعاون غنائي يجمع بينه وبين المطرب المغربي، سعد لمجرد.

وأوضح شاكر أن والده يعمل حاليا على اختيار كلمات تناسب صوته وصوت لمجرد، قبل أن يتم الإعلان عن تفاصيل أول "دويتو" غنائي يجمع بينهما خلال الفترة المقبلة.

كما أعلن نجل فضل شاكر في البرنامج الإذاعي عن تعاونه مع والده في أغنية جديدة يستعد لتسجيلها خلال الفترة المقبلة.

يشار إلى أن محمد فضل شاكر عقد قرانه على فتاة لبنانية إسمها كاترينا أيمن مراد في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، واحتفلا بزفافهما في أحد الفنادق في قطر.

وكانت المحكمة العسكرية اللبنانية بحسب الوكالة الوطنية للأنباء، أصدرت في 16 ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي 2020، حكمين غيابيين على فضل شاكر، الأول بسجنه 15 عاما بجرم التدخل في أعمال الإرهاب التي اقترفها إرهابيون مع علمه بالأمر عن طريق تقديم خدمات لوجستية لهم.

أما الحكم الثاني فقضى بسجن شاكر 7 سنوات، وتغريمه 5 ملايين ليرة بجرم تمويل مجموعة أحمد الأسير المسلحة والإنفاق عليها وتأمين ثمن أسلحة وذخائر لها.

وكانت المحكمة العسكرية في لبنان، قد أصدرت حكما عام 2017 بإعدام أحمد الأسير بتهمة القيام بأعمال إرهابية ضد الجيش اللبناني، في مدينة صيدا جنوب لبنان عام 2013.

وأوقفت القوى الأمنية اللبنانية أحمد الأسير، أثناء محاولته الفرار إلى مصر بجواز سفر مزور عام 2015، فيما لا يزال فضل شاكر متواريا عن الأنظار.