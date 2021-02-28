اللبنانية نيكول سابا: أنا أفضل دور نسائي في مسلسل الهيبة بمواسمه الأربعة

قالت الفنانة اللبنانية، نيكول سابا، إن دورها في مسلسل "الهيبة" هو أقوى دور نسائي.

وتابعت نيكول أن دورها في المسلسل الذي قدم منه 4 أجزاء حتى الآن، كان أقوى دور نسائي، وذلك في تصريحات لقناة "إل بي سي" اللبنانية.

وقدمت نيكول سابا دورها في الجزء الثاني من مسلسل الهيبة، الذي تناوبت على بطولته كل من ديمة قندلفت وسيرين عبد النور ونادين نسيب نجيم.

واعتبرت نيكول سابا نفسها راضية عن العمل برغم عدم رضاها عن التجربة "خذلت وظلمت".

وأشارت إلى أن منتج العمل صادق الصباح يعلم أنها ظلمت في هذا المسلسل.