ساويرس يقرر تغيير اسمه إلى "نجيب منين" ويكشف السبب

قال الملياردير المصري نجيب ساويرس، مساء اليوم الأحد، إنه قرر تغيير اسمه ليصبح "نجيب منين" كاشفا عن السبب.

جاء ذلك في تغريدة لرجل الأعمال المصري نشرها بحسابه على "تويتر"، إذ قال ممازحا: "أنا قررت أغير اسمى من نجيب ساويرس لـ"نجيب منين".

وأضاف أنه قرر ذلك كي يتخلص من "النق" (الحسد)، مختتما بقوله "حاكم (كوني) بخاف من العين".

انا قررت أغير أسمى من نجيب ساويرس ... ل " نجيب منين " علشان اخلص من النق حكم انا بخاف من العين ... 😂 — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) February 28, 2021

ونجيب ساويرس هو أحد أكبر رجال الأعمال المصريين، ورئيس أوراسكوم للإتصالات وأوراسكوم للتكنولوجيا.

وتقدر ثروة ساويرس بـ 3.2 مليار دولار، بحسب قائمة فوربس لمليارديرات العالم عام 2020 بزيادة 200 مليون دولار عن العام الذي سبقه.

وشقيق نجيب، ناصف ساويرس هو أغنى ملياردير عربي، والذي وصلت ثروته إلى 8.5 مليار دولار.