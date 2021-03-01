رواد الفضاء يستخدمون صمغ صنوبر شمال أفريقيا لسد ثقب في محطة الفضاء الدولية

وذكرت وكالة "سبوتنيك"، نقلا عن مفاوضات الطاقم مع الأرض، والتي بثتها وكالة "ناسا": "سيستخدم رائد الفضاء سيرغي ريجيكوف، ملاعق ومانعات تسرب "هيرميتال" و"أناتيرم" وغراء ماستيك وورق صنفرة وقطع من المطاط الرغوي وأغشية بلاستيكية فلورية ومناديل كحولية وبطانات معدنية وشريط كهربائي لإزالة الفتحة. وسيتم برفقة سيرغي كود سفيرشكوف بنظارات واقية وأجهزة تنفس وقفازات مطاطية ويخطط رواد الفضاء أيضًا لاستخدام مثقاب ومكنسة كهربائية في هذه الأعمال.

وبعد يوم من البحث عن تسرب محيّر باستخدام مجهر خاص، الأربعاء، سيقضي الطاقم، الخميس، في البحث عن تسرب ثان، حسبما ذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، نقلاً عن نصوص محادثات بين رواد الفضاء الروس ومركز التحكم في الرحلة.

ويبدو أن الطاقم يتعامل بهدوء مع هذه المشكلة، لكن التسريبين تسببا في انخفاض واضح في الضغط وتراجع أسرع من المتوقع في إمدادات الأكسجين الثمين، بحسب رواد الفضاء، بقيادة رائد الفضاء سيرغي ريجيكوف.

وتجدر الإشارة إلى أن الصمغ المصطكي سوف يصنع على أساس راتنج سانداراك، الذي يتم استخراجه من الصنوبريات في شمال أفريقيا، غالبًا ما يستخدم هذا الغراء للماكياج.