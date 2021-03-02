أحلام تتقدم بطلب إلى زوجة زعيم عربي

تقدمت الفنانة الإماراتية، أحلام، بطلب إلى زوجة زعيم عربي، بعد أن تلقت التهنئة منها على طرح أحدث ألبوماتها الغنائية.

وعبرت أحلام لزوجة سلطان عمان، عهد بنت عبدالله البوسعيدي، من خلال حسابها على موقع "تويتر" عن رغبتها في الغناء أمامها في يوم المرأة العمانية، الذي يصادف يوم 16 أكتوبر/ تشرين الأول.

وغرد أحلام: ""أتمنى هذا التشريف أن أغني أمام السيدة الجليلة عهد بنت عبدالله البوسعيدي، رعاها الله، في يوم المرأة العمانية في الأوبرا السلطانية في عمان الفخر".

اتمنى هذا التشريف ان اغني امام السيده الجليله #عهد_بنت_عبدالله_البوسعيديه رعاها الله في يوم المرأه العمانيه في #الاوبرا_السلطانيه في عمان الفخر 🇴🇲🇦🇪🌹♥️شكراً لك 🙏🏻 https://t.co/zavnGZXC5d — A H L A M 🇦🇪 #Ahlam2021 (@AhlamAlShamsi) February 28, 2021

وتأتي رغبة أحلام بعدما كشفت أنها تلقت تهنئة من زوجة سلطان عمان بمناسبة إطلاق ألبومها الغنائي الجديد "فدوة عيونك".

تشريف ووسام على صدري مباركه السيده الجليله السيده #عهد_بنت_عبدالله_البوسعيدية حرم جلاله السلطان المعظم السلطان هيثم بن طارق بن تيمور البوسعيدي حفظهما الله ورعاهما على البومي #فدوه_عيونك كان الخطاب الرسمي من جلالتها كوسم في القلب الذي سيظل مديون لها طول العمر شكراً من القلب🇴🇲🇦🇪🌹 pic.twitter.com/KAmYV2yer2 — A H L A M 🇦🇪 #Ahlam2021 (@AhlamAlShamsi) February 28, 2021

واعتبرت المطربة الإماراتية أن تهنئة زوجة سلطان عمان لها هو "تشريف ووسام على صدرها"، وتابعت أن "الخطاب الرسمي الذي تلقته منها وتتضمن تهنئتها على الألبوم وسم في القلب، الذي سيظل مديوناً لها طوال العمر ... شكرا من القلب". بحسب قولها.

وكان التلفزيون العماني أذاع في شهر أكتوبر الماضي حفلا غنائيا لأحلام أحيته في 2019 بمناسبة "يوم المرأة العمانية".