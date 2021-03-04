علماء أمريكيون يثبتون علاقة فصيلة الدم باحتمالية الإصابة بكورونا

أثبت علماء أمريكيون أن احتمال الإصابة فيروس كورونا يزيد مع أنواع معينة من فصيلة الدم. وتم نشر نتائج الدراسة في المجلة الخاصة بالجمعية الأمريكية لأمراض الدم.

اكتشف الباحثون من خلال العمل مع المرضى في إحدى مستشفيات ولاية بوسطن الأمريكية، أن الأشخاص أصحاب فصيلة الدم "A" هم الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، بحسب ما ذكر موقع "ashpublications".

The SARS-CoV-2 receptor-binding domain preferentially recognizes blood group A. This antigen expressed on respiratory epithelial cells, might possibly explain the increased risk for respiratory failure in these patients.#COVID19 https://t.co/LP5TbaEoDF pic.twitter.com/gdthwOtnMy — Yale Tung Chen (@yaletung) March 4, 2021

​وأكد الباحثون أنه من السهل جدا ارتباط مركب البروتين الخاص بالفيروس بخلايا الرئتين عند أصحاب هذه الفصيلة، مما يزيد فرص الإصابة بالمرض.

لم يجد العلماء صلة بين فصائل الدم وشدة المرض، إنما العلاقة اقتصرت على احتمالية الإصابة به، وفق الدراسة.

ومع ذلك، أكد الباحثون أن الدراسة ستستمر. وستساعد على فهم آلية تطورالفيروس بشكل أفضل، وإيجاد أدوية جديدة، وطرق وقائية لإنهاء الوباء بشكل أسرع.