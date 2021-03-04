ما المدة الزمنية اللازمة بين التطعيم بلقاح كورونا والحمل

تتأثر النساء بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19" وتخضع لبرامج العلاج المتعارف عليها بصورة عامة، لكن في حالة وجود حمل يتطلب الأمر عناية خاصة لحماية الأجنة.

وتقول وزارة الصحة السعودية إن المرأة التي تلقت لقاح كورونا وترغب في الحمل يجب عليها الانتظار لمدة لا تقل عن 90 يوما بعد أخذ الجرعة الثانية من اللقاح، بحسب ما ذكره موقع "الإمارات اليوم"، اليوم الخميس.

وعليكم السلام

لا يوجد ما يثبت تأثير لقاح فايروس كورونا على الإنجاب،كما لا يوجد تعارض بين اللقاح وحبوب منع الحمل،وتعتبر الحامل من الفئات الممنوعة من أخذ اللقاح وينبغي لمن ترغب بالحمل الانتظار لمدة لا تقل عن 90 يوم بعد أخذ الجرعة الثانية.

مع تمنياتنا للجميع الصحة والعافية — الصحة_937 (@SaudiMOH937) March 1, 2021

ولفت الموقع إلى أن المرأة الحامل تصنف ضمن الفئات الممنوعة من التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وتقول اللجنة التقنية لكورونا والحمل في وزارة الصحة اللبنانية أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا آمن في كافة مراحل الحمل، بحسب صحيفة "النهار" اللبنانية، التي أشارت إلى أن الكلية الأمريكية لأمراض النساء والتوليد (ACOG) توصي بعدم حرمان الحوامل اللواتي يستوفين معايير التلقيح من التطعيم.