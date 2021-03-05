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    الممثلان السعوديان ناصر القصبي وعبد الله السدحان يقفان مع الممثلة هدى الخطيب

    بعدما أحدثت ضجة... سر حذف عبد الله السدحان لتغريدته عن ناصر القصبي

    © AFP 2021
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    فاجأ الفنان السعودي، عبد الله السدحان، متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بحذفه تغريدته عن شريك نجاحه ومواطنه، الفنان ناصر القصبي، بعدما أحدثت تفاعلا واسعا على "السوشيال ميديا".

    وبحسب موقع "إي تي بالعربي"، فإن السدحان حذف تغريدته المؤثرة لناصر القصبي بسبب عدم تلقيه ردا أو تفاعلا منه.

    ولم يعلق ناصر القصبي حتى لحظة كتابة هذه السطور على تغريدة عبد الله السدحان له.

    وأحدث حذف عبد الله السدحان لتغريدته إلى ناصر القصبي ضجة بين مستخدمي "تويتر"، ودشنوا هاشتاغات "السدحان حذف التغريدة" و"السدحان والقصبي "، وأعادوا نشر التغريدة المحذوفة تعبيرا منهم عن رغبتهم في عودة التعاون الفني بينهما مجددا.

    وقال عبد الله السدحان في تغريدته المحذوفة لناصر القصبي: "والله ثم والله أني أحبك، و“هذي” رسالة عتاب قبلتها يا مرحبًا ترى داري دارك”.

    يشار إلى أن خلافا وقع بين الثنائي، ناصر القصبي وعبد الله السدحان، وصل مؤخرا إلى ساحات المحاكم، حيث بدأت تفاصيل القضية عام 2012 على خلفية انفصال نجمي الدراما السعودية، حيث طلب القصبي من السدحان قبل التوجه إلى المحكمة التجارية بالرياض إنهاء الشراكة بينهما وديا وعدم التصعيد للقضاء.

    الممثلان السعوديان ناصر القصبي وعبد الله السدحان يقفان مع الممثلة هدى الخطيب
    © AFP 2021
    عبد الله السدحان يضع 3 شروط لعودة تعاونه مع رفيق نجاحه ناصر القصبي... فيديو
    وكان السدحان يبدي امتعاضه من الفكرة أو بالأحرى كان يبحث عن حلول تمنع الانفصال، الأمر الذي دفع القصبي لحسم الأمور قضائيا.

    والنجمان يعدان من أكثر النجوم تأثيرا في المجتمع السعودي، وارتبطا فنيا منذ بدايتهما في المجال في ثمانينيات القرن الماضي، وقدما سويا العديد من الأعمال الدرامية، منها "أيام لا تنسى"، و"عودة عصويد"، و"كلنا عيال قرية"، و"طاش ما طاش" بأجزائه الـ 18، وهو العمل السعودي الأشهر في الموسم الرمضاني.

    وفي يناير/ كانون الثاني 2019، سعى رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، في الجمع بين "الثنائي الفني الأشهر" في المملكة العربية السعودية، ناصر القصبي وعبد الله السدحان بعد طول غياب.

    وأعلن آل الشيخ عن جمعه بين القصبي والسدحان، في عمل فني سيعرض خلال 2019.

    وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي، وأعلن تركي آل الشيخ خلاله عن الاستراتيجية الجديدة للهيئة العامة للترفيه، بالإضافة إلى إعلان عدد من المبادرات والاتفاقيات التي أبرمتها الهيئة للفترة المقبلة.

    وصعد كلا من القصبي والسدحان على خشبة المسرح، واتفق معهما على تقديم عمل فني سويا، من إنتاج شبكة "إم بي سي"، وبرعاية هيئة الترفيه السعودية.

    يذكر أن ناصر القصبي وعبد الله السدحان، نالا شهرتهما الواسعة في العالم العربي من بطولتهما للمسلسل الكوميدي "طاش ما طاش"، الذي أثارت بعض حلقاته جدلا، بسبب انتقادها لبعض الأوضاع الاجتماعية في السعودية بطريقة لاذعة.

    واستمر غياب التعاون بين ناصر القصبي وعبد الله السدحان لأكثر من 7 سنوات، ودائما ما طالبهما جمهورهما برؤيتهما من جديد في عمل فني.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    مشاهير, منوعات, السعودية, عبدالله السدحان, ناصر القصبي
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