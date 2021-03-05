جورج وسوف يكشف لأول مرة عن "الثأر اليومي" الذي يمارسه... فيديو

كشف الفنان السوري، جورج وسوف، لجمهوره ولأول مرة ما يمارسه من "قصاص يومي" (ثأر)، بحسب وصفه.

وشارك وسوف مقطعا مصورا له وهو يمارس تمرينات رياضيه من داخل منزله.

ويظهر المطرب السوري في الفيديو وهو يمارس تمارين "الكارديو"، التي تعتبر من أهم التمارين الرياضية وتتطلب بذل مجهود كبير.

وتساهم تمارين "الكارديو" في ترفع معدل نبضات القلب، وتعتمد بشكل رئيسي على حرق الأوكسجين وسكر الدم في الجسم لإنتاج الطاقة.

وكتب جورج وسوف مازحا على فيديو تمريناته قائلا: "القصاص اليومي... نشاط صباحي".

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وكان جورج وسوف أكد، الجمعة الماضي، أنه قام بتسجيل اسمه على منصة تلقي لقاحات فيروس "كورونا" المستجد منذ أكثر من شهر، ومازال ينتظر دوره في اللقاح دون أن يغضب لأنه ليس أفضل من أي إنسان آخر.

وغرد وسوف عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "والله مش عيب الإنسان يلتزم بالقانون والإجراءات، أنا سجلت على المنصة وانتظر من أكتر من شهر إنه يوصل دوري باللقاح، ما حدا أحسن من حدا".

واحتفل وسوف مع بداية عام 2021 بخطوبة نجله الثاني حاتم من فتاة اسمها أمال حلاوي.

يشار إلى أن جورج وسوف طالته في عام 2020 العديد من شائعات المرض والوفاة.