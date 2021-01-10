جورج وسوف يبدأ 2021 بخبر سار... صور

أعلن الفنان السوري، جورج وسوف، لكل معجبيه ومتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي عن خبر سعيد مع استقباله العام الجديد 2021.

وقال وسوف إنه احتفل بخطوبة نجله الثاني حاتم من فتاة اسمها أمال حلاوي، وعلق على المناسبة قائلا: "بدأت السنة بخبر يفرح القلب".

وتمنى جورج وسوف لنجله وخطيبته أياما سعيدة وأن يكملوا العمر بنجاح وسحة وسعادة.

بلّشت السنة بخبر بفرّح القلب مع خطوبة ابني الثاني حاتم و الحلوة أمال حلاوي. بتمنالكن ايام سعيدة وتكمّلوا العمر بنجاح وصحة وسعادة#خطوبة #2021 #جورج_وسوف pic.twitter.com/VhCxQ0sAEG — Georges Wassouf (@wassouf) January 9, 2021

​يشار إلى أن جورج وسوف احتفل الشهر الماضي بخطوبة نجله جورج، وشارك صورتين للأخير مع عروسه عبر حسابه في تطبيق "إنستغرام"، وعلق عليها: "ألف مبروك خطبة جورج جونيور وسوف وإيلينا سركيس على الطريقة المودرن نظرا للأوضاع الكورونية".

ثم وجه رسالة للعروسين هي "إن شاء الله بتتهنوا بحياتكن وعقبال الفرحة الكبيرة حتى أصبح جدو يا حبيب قلبه للبابا".

وأحيا جورج وسوف الشهير بـ"سلطان الطرب" حفل رأس السنة في إمارة دبي الخليجية، والتي قدم فيها عددا من أغانيه القديمة والجديدة، فيما خرج الحفل عن السيطرة، ونسي الجمهور فيروس "كورونا" المستجد بسبب الحماس، وقام الجميع بالتقاط الصور وتصوير مقاطع الفيديو، وذلك حسب فيديو عرضه برنامج "ET" بالعربي.

وطلب وسوف، من جمهور حفله العودة لأماكنهم، بعد أن تقدموا لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو له على المسرح، وذلك خوفا على سلامتهم، ومراعاة لاحتياطات الحد من انتشار فيروس كورونا.

وكان جورج وسوف طرح مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "صاحي الليل" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، وهي من كلمات ملاك عادل، وألحان محمد يحي، وتوزيع موسيقي لسليمان دميان، ومن إخراج ردولف جبر.

ويعود جورج وسوف بأغنية "صاحي الليل" للساحة الغنائية بعد غياب أكثر من عام، منذ أن قدم أغنية "سكت الكلام" في نيسان/ أبريل 2019، وهي كلمات ​عاطف يونس​، وألحان ​شاكر الموجي، وتوزيع موسيقي ​طوني سابا​، ومن إخراج ​أحمد المنجد.