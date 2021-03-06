وفاة فنانة مصرية بفيروس كورونا... صورة

وقال نقيب المهن التمثيلية، الفنان أشرف زكي، في تصريحات صحفية، إن سبب وفاة الفنانة سوسن ربيع، هو إصابتها بفيروس كورونا ودخولها العناية المركزة قبل رحيلها بأيام.
نقابة المهن التمثيلية تعلن وفاة الفنانة سوسن ربيع عن 59 عاماً— Afaf Abdlwahab Badwy🇪🇬 (@FFF_1616pPp) March 6, 2021
الله يرحمها pic.twitter.com/TyVQBFVeUN
واعتزلت سوسن ربيع، التمثيل منذ أكثر من 15 عاما، بعد أن وضعت بصمتها في الكثير من الأعمال الفنية.
وكانت سوسن ربيع، من نجوم المسرح المصري وعملت في التلفزيون منذ طفولتها ومن أشهر أدوارها شخصية عائشة ابنة فؤاد المهندس في مسرحية "إنها حقا عائلة محترمة"، كما شاركت في فيلم على باب الوزير، وفيلم نساء ضد القانون، وشاركت في فوازير المناسبات 1988.
15 معلومة عن سوسن ربيع... توفيت بكورونا ولن تكمل هذا العمل— FilFan.com (@FilFan) March 6, 2021
للتفاصيل| https://t.co/peyxspx1Js pic.twitter.com/XyXb8YM68k
يأتي ذلك بعد أسبوع من وفاة الفنان المصري، يوسف شعبان، الأحد الماضي عن عمر 90 عاما متأثرا بفيروس "كورونا"، كما توفيت الفنانة المصرية، أحلام الجريتلي، في نفس اليوم، عن عمر ناهز 73 عاما إثر تعرضها لأزمة قلبية حادة.
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