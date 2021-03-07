زوج غادة عادل السابق يكشف حالتها الصحية ويطالب جمهورها بالدعاء

وبحسب تصريحات صحفية نشرتها بوابة "أخبار اليوم" المصرية، فقد أكد مجدي الهواري، على إصابة زوجته السابقة الفنانة غادة عادل، بفيروس كورونا منذ أيام، مشيراً إلى أن حالتها الصحية مستقرة نوعاً ما.

وقال الهواري: إنها تجاوزت الموجة الأولى من الفيروس، وتخضع في المرحلة الحالية لبروتكول العلاج الذي حددته وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية بعد أن عزلت نفسها في المنزل.

وطالب مجدي الهواري جمهور الفنانة غادة عادل بالدعاء لها بالشفاء، وبأن تتجاوز هذه المحنة وتعود إلى جمهورها وبيتها وأسرتها، وتستكمل تصوير أعمالها.

يشار إلى أن غادة عادل كانت قد تصدرت مؤشر البحث "غوغل" خلال الساعات القليلة الماضية بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وكانت الفنانة المصرية قد أعلنت مساء أمس السبت عن إيجابية مسحة كورونا التي أجرتها مؤخرًا مؤكده علي أنها تعاني من بعض الأعراض الخفيفة وتخضع حاليًا للعزل المنزلي، مطالبة كل من خالطها في الفترة الأخيرة أن يخضع للعزل المنزلي.

جدير بالذكر أن آخر أعمال غادة عادل هو فيلمها "قمر 14"، والذي تنتظر طرحه في السينما، وهو قصة وسيناريو وحوار محمود زهران، ومن إخراج هادي الباجوري، ويشاركها في البطولة شيرين رضا، خالد النبوي، أحمد الفيشاوي، أحمد مالك.