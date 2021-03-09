دينا الشربيني تكشف حقيقة الأوزان التي تحملها في الجيم... فيديو

تمارين صعبة بأوزان ثقيلة ظهرت الفنانة المصرية دينا الشربيني تؤديها داخل صالة الألعاب الرياضية، ما أثار التساؤل حول حقيقة هذه الأوزان.

وردت دينا الشربيني على المشككين في الأوزان التي تحملها في تصريحاتها لموقع ET بالعربي.

وضحكت دينا الشربيني لدى سؤالها ما إن كانت الأوزان التي تحملها حقيقية وقالت: "معقولة هنزل الجيم عشان أشيل حديد لعبة".

وأكدت الفنانة أن الأوزان التي تحملها حقيقية لكنها لا تعلم كم يبلغ وزنها الحقيقي، لأنها لو علمت فسوف تشعر بالصدمة.

وأكدت على حبها للرياضة منذ نعومة أظافرها، حيث سبق ومارست الملاكمة والاسكواش، لكنها وجدت ضالتها في رفع الأثقال، لافتة إلى أنها أحيانا تتدرب قبل التصوير.

وظهرت دينا الشربيني في عدد من الفيديوهات من داخل الجيم وهي تؤدي تمارين من بينها الـ "إسكوات" و"البنش" و"التراي سيبس" بأوزان ثقيلة.

⭕🏋️‍♀️ حصري: فيديوهات "دينا الشربيني" في الجيم تتصدر الترند وحديث الجمهور .. والبعض يشكك بها ويعتبر أن الأثقال التي ترفعها غير حقيقة! فكيف ترد دينا؟ وماهو سر سعادتها وابتسامتها الدائمة .. تابع اللقاء الكامل 👇https://t.co/F0frcJmoPU | @DinaElSherbiny pic.twitter.com/JncqX8oUJK — ET بالعربي (@ETbilArabi) March 8, 2021

وحول سر ابتسامتها الدائمة، قالت دينا إنها لا تحب "النكد"، وأن الإنسان يجب أن يشكر الله على صحته وأهله وحب الناس وألا ينظر إلى ما ينقصه.

وتابعت: "مبحبش أتضايق كتير أكيد ساعات الواحد بيضايق مبقاش بني أدمة لكن أنا بدي الزعل وقته وحجمه لكن مش بحب أطول فيه لأن الدنيا مش مستاهلة .. بجد ربنا جميل أوي هو أحن من أي حد في الدنيا مش بيسيب حد زعلان، الزعل مش كويس مضطر بالصحة".

ونفت دينا الشربيني أن تكون تمر بحالة انكسار أحيانا، وقالت: "إحنا اللي بإدينا نبسط نفسنا أو نزعل نفسنا".

يذكر أنه أخيراً كثرت الأنباء حول انفصال الفنان عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني، وسط عدم نفي الثنائي للأمر، في وقت كشفت الإعلامية المصرية، بسمة وهبة، سبب انفصال الاثنين، بعد مقابلتها عمرو دياب قبل يومين في دبي.

وتواصل دينا الشربيني استعداداتها لتصوير مسلسل "قصر النيل" من بطولتها وريهام عبد الغفور وأحمد مجدي وصلاح عبد الله وصبري فواز ومحمد محمود عبد العزيز وأحمد خالد صالح ومحمد حاتم ونبيل عيسى وعمر السعيد وناردين فرج ومريم الخشت ومحمود البزاوي وسامي مغاوري ونبيل عيسى.