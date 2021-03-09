"تم دفع الحساب".. رسالة "على منديل" تثير تفاعلا في السعودية

كتب أحد السعوديين رسالة إلى معلمه على منديل ورقي وتركها له، اثناء جلوسهم في مقهى بالعاصمة السعودية الرياض.

وبحسب تغريدة نشرها يوسف النملة المتخصص في إدارة الموارد البشرية، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فقد ترك له احد طلابه رسالة على منديل ورقي مكتوب فيها: "تم دفع الحساب.."

حين أردت دفع الحساب في أحد محلات القهوة وجدت هذه الرسالة من إنسان نبيل كريم شرفت بتدريسه.

لكل معلم، طلابك هم استثمارك. pic.twitter.com/jQcRvB3G2b — يوسف النملة (@YousefAlnamlah) March 8, 2021

وكتب النملة معلقا على تويتر: "حين أردت دفع الحساب في أحد محلات القهوة، وجدت هذه الرسالة من إنسان نبيل كريم شرفت بتدريسه".

وقد كتب الطالب في الرسالة: "تم دفع الحساب من طالب تخرج على يديك.. واستمع لكل نصيحة.. والحين أنا مدير فرع والحمد لله".

ووجه النملة نصيحة لكل المعلمين قائلا: "لكل معلم، طلابك هم استثمارك".