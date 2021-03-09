رانيا يوسف تطالب بمعاقبة "كلاب بشرية"

ناشدت الفنانة المصرية، رانيا يوسف، اليوم الثلاثاء، بتطبيق قانون التحرش بالأطفال، وذلك في تعليقها على واقعة متحرش المعادي الذي ضبط وهو يتحرش بطفلة صغيرة أمام أحد المعامل الطبية.

غردت رانيا يوسف عبر حسابها على موقع "تويتر": "ستظل جريمة التحرش أقسى ما يحدث، نشاهد فاجعة جديدة كل يوم، آخرها الطفلة البريئة التي لم تبلغ من العمر 10 سنوات".

وتابعت: "من أجل التخلص من الكلاب البشرية يجب أن يكون هناك قانونا رادعا للمتحرشين ليكونوا عبرة وعقاب من يبرر التحرش لأي سبب حتى نتخلص من تبرير التحرش الذي يعطي القوة للمتحرشين".

ستظل جريمه التحرش نشاهد فاجعه جديده كل يوم آخرها الطفله البريئه التي لم تبلغ من العمر 10 سنوات.

من اجل التخلص من الكلاب البشريه يجب أن يكون هناك قانون رادع للمتحرشين ليكونوا عبره

وعقاب من يبرر التحرش لأي سبب حتى نتخلص من تبرير التحرش الذي يعطي القوه للمتحرشين #متحرش_الاطفال — Raniah Yousief (@RaniahYousief) March 9, 2021

​وبحسب تقارير أوردتها وسائل إعلام مصرية، ألقت الأجهزة الأمنية في القاهرة القبض على الرجل بعدما أقدم على التحرش بطفلة صغيرة داخل مدخل مبنى، فيما التقطته كاميرات مراقبة مثبتة في المكان.

وبحسب التحريات والمعلومات التي تم جمعها من قبل الفرق الأمنية، يدعى المتهم "م. ج" ويبلغ من العمر 32 عاما. وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو، يظهر فيه المتهم أثناء استدراجه الطفلة داخل مدخل المبنى وتحرشه بها، والإمساك بمناطق حساسة من جسدها.

وتظهر أيضا صاحبة كاميرا مراقبة بالعقار وهي تتشاجر مع المتهم، وتنقذ الطفلة من بين يديه، ليفر هاربا، ثم يتم ضبطه. وجرى تحرير المحضر اللازم عن الواقعة، ومن المقرر إحالة المتهم لنيابة المعادي لتولي التحقيق معه.