متحدثا عن "الحسنة الوحيدة"... محمد هنيدي يعلق على فيديو متحرش الأطفال

علق الفنان المصري محمد هنيدي على فيديو فجّر موجة عنيفة من الغضب في بلاده لرجل يتحرش بطلفة صغيرة قرب مدخل إحدى الشقق في حي المعادي جنوبي القاهرة.

وقال محمد هنيدي عبر حسابه على موقع فيسبوك: "الفيديو المنتشر لكائن بيتحرش بطفله بريئة مرعب لدرجة مخيفه، ومانصحش حد يشوف".

واعتبر هنيدي أن "الحسنة الوحيدة" للفيديو أنه "أظهر وحش من وسط وحوش كتير بتعيش بينا ورا وش بلاستيك بيخفي صفات أبشع مما نتصور".

وأعرب الفنان عن شكره للشرطة المصرية على سرعة إلقاء القبض على المجرم المتحرش.

في سياق متصل، وتعبيرا عن حالة الغضب التي تفجرت في مصر بعد نشر الفيديو، تصدر هاشتاغ (وسم) "متحرش الأطفال"، و"متحرش المعادي" التريند على موقع تويتر، حيث طالب مغردون بإعدام المتحرش ليكون عبرة لغيره..

وبحسب تقارير أوردتها وسائل إعلام مصرية، ألقت الأجهزة الأمنية في القاهرة القبض على الرجل بعدما أقدم على التحرش بطفلة صغيرة داخل مدخل مبنى، فيما التقطته كاميرات مراقبة مثبتة في المكان.

وبحسب التحريات والمعلومات التي تم جمعها من قبل الفرق الأمنية، يدعى المتهم "م. ج" ويبلغ من العمر 32 عاما. وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو، يظهر فيه المتهم أثناء استدراجه الطفلة داخل مدخل المبنى وتحرشه بها، والإمساك بمناطق حساسة من جسدها.

وتظهر أيضا صاحبة كاميرا مراقبة بالعقار وهي تتشاجر مع المتهم، وتنقذ الطفلة من بين يديه، ليفر هاربا، ثم يتم ضبطه. وجرى تحرير المحضر اللازم عن الواقعة، ومن المقرر إحالة المتهم لنيابة المعادي لتولي التحقيق معه.