الكفاءة والتعاون والقوة... طريقة بسيطة لتعليم التلاميذ أهمية العمل الجماعي... فيديو

تعتبر الدول المتقدمة أن التعليم هو الأساس المتين الذي يمكن الاعتماد عليه في تطوير كل مناحي الحياة وتحقيق التنمية المطلوبة للأجيال الحالية والمقبلة.

وتتسابق المدارس في توفير كل الوسائل الممكنة لتدريس المواد العلمية للتلاميذ ومساعدتهم على تطبيقها، لكن هناك جانب آخر يتم مراعاته وهو الأخلاقيات العامة.

ويحتاج التلاميذ إلى تعلم مجموعة من المبادئ، حتى يكونوا قادرين على الانخراط في سوق العمل بعد تخرجهم، أبرزها الكفاءة والتعاون والقوة.

Teamwork makes the dream work: Dozens of Chinese students students mop the floor in perfect unison. pic.twitter.com/YPHHnTuxmX — SCMP News (@SCMPNews) March 11, 2021

ونشرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية مقطع فيديو، قالت إنه يرصد طريقة بسيطة لتعليم التلاميذ أهمية التعاون وروح الفريق ودورهما في تحقيق النجاح.

ويظهر الفيديو مجموعة من تلاميذ المدارس يقومون باستخدام "مسّاحات للماء" لإزالة الماء في وقت قياسي من فناء داخل مدرستهم اعتمادا على العمل الجماعي، الذي جعل الدور البسيط الذي قام به كل واحد منهم جزءا من إنجاز عظيم.