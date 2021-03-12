سر عودة زوج أحلام القطري إليها بعد غياب عام

أثارت الفنانة الإماراتية أحلام، الجدل بين معجبيها مؤخرا، بعد أن شاركت مقطعا مصورا لها وهي ترحب بحرارة بعودة زوجها بطل الراليات القطري، مبارك الهاجري، بعد أن ظل غائبا عنها لمدة عام كامل.

ذكرت العديد من التقارير أن انتشار فيروس "كورونا" المستجد حول العالم، والإجراءات الاحترازية التي تم اتباعها في دول الخليج من أجل الحد من انتشار العدوى كانت السبب في بعد زوج أحلام عنها طوال تلك الفترة الطويلة.

وقامت أحلام في الفيديو المتداول بصورة كبيرة بتقبيل رأس زوجها ، وكتبت: "نورت قلبي وبيتك ومكانك الحمد لله الحمد لله... ياااااااااه نورت قلبي يا حبيبي".

وحقق الفيديو حتى لحظة كتابة هذه السطورة أكثر من مليون ونصف المليون مشاهدة عبر حساب أحلام الرسمي على موقع "إنستغرام".

يشار إلى أن مبارك الهاجري أحدث ضجة الشهر الماضي، عندما وجه رسالة إلى زوجته الفنانة أحلام بمناسبة عيد الحب "الفالنتاين"، وكتب فيها:

"كل عام وأنتِ الحب في يوم الحب وكل عام وأنتِ النجاح في يوم النجاح كل عام وأنتِ السعادة يا عمري وأهدي هذه الأغنية التي تعبر عن مشاعري".

يذكر أن أحلام طرحت أحدث ألبوماتها الغنائية "فدوة عيونك" الذي يضم 20 أغنية، وتتعاون فيه مع الملحن محمود خيامي، في عدد من الأغاني المصرية، كما تتعاون مع عدد من الشعراء والملحنين منهم الشاعر تركي آل الشيخ والأمير بدر بن عبد المحسن والملحن عزوف والشاعر دايم السيف والأمير خالد الفيصل والملحن طلال والموزع خالد عز والملحن أحمد الهرمي.