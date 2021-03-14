"تعرضت للتهديد"... يوسف عمر يكشف لأول مرة كواليس إصابته في إعلان محمد رمضان

كشف الفنان المصري الشاب يوسف عمر، كواليس الإصابة التي تعرض لها خلال تصوير إعلان الفنان محمد رمضان، لإحدى الألعاب بمنطقة طرة، وذلك بسبب خطأ من مصمم المعارك في الإعلان عصام الوريث.

وقال عمر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إنه "كان من المقرر أن يتم تصوير مشهد تفجير خلال الإعلان، وتم الاتفاق معه على القفز للوراء بمجرد أن يستمع لكلمة "أكشن"، مشيرا إلى أن "مصمم الأكشن وضع القنبلة بالقرب منه ولم يخبره أنه من الممكن أن يتعرض لخطر أو أن يطلب منه ارتداء ملابس واقية لحمايته".

وأوضح الفنان الشاب، أنه "بعد انفجار القنبلة ظل مدة بسيطة لا يرى أو يسمع شيئا، ومازال حتى الآن يعاني من بعض المشكلات الطفيفة في السمع".

وأضاف الفنان الشاب يوسف عمر: "ربنا سترها معايا، والفنان محمد رمضان كان متواجدا أثناء التصوير، وأثنى على المشهد قبل أن يعلم بإصابتي، ورغم ما تعرضت له من حروق تعرضت للتهديد من قبل خبير المتفجرات (عاملي كارت إرهاب)".

ولفت الفنان الشاب إلى أن خبير المتفجرات عصام الوريث وجه لي اللوم على تأخري بالقفز في الوقت المحدد.

وكانت الفنانة المصرية لبنى ونس، كشفت تطورات الحالة الصحية لابنها الممثل الشاب يوسف عمر، وقالت: "أنا ما عنديش مشكلة مع محمد رمضان ولكن أوجه له عتاب أن ابني كان هيموت في الإعلان بتاعه وتركه دون أن يطمئن على حالته الصحية، ولكن مشكلتي الحقيقية مع مصمم المعارك عصام الوريث".

ونشر محمد رمضان، صورا ومقطع فيديو عبر حسابه في "إنستغرام" أثناء تلقيه الإسعافات الطبية اللازمة جراء تعرضه لإصابة خطيرة في ظهره، خلال تصويره أحد المشاهد بمسلسله الدرامي الجديد "موسى"، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

وبعدها، أعلنت الفنانة لبنى ونس عن تعرض نجلها الممثل يوسف عمر، لإصابات خطيرة، أثناء مشاركته في تصوير الإعلان. وقالت لبنى عبر "فيسبوك": "وصل الاستهتار بأرواح الناس لدرجة مفزعة، يوسف كان بيصور إعلان إمبارح ومفروض في أكشن، تخيلوا الأكشن قنبلة تحته حقيقية انفجرت فيه، ستر ربنا إنه اتأخر بعد الأكشن لحظة، والقنبلة انفجرت مع أكشن الحمد لله".