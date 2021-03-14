أبلة فاهيتا في إطلالة جديدة من أغلى "سويت" في العالم... فيديو

ظهرت الدمية أبلة فاهيتا، من داخل أغلى "سويت" في العالم، في إطلالة جديدة من دبي، عشية عرض أول مسلسل لها "دراما كوين".

وزار مراسل "ET" بالعربي أشهر أرملة في العالم العربي، بسويت المشاهير بفندق فيرساتشي بدبي والذي تصل كلفة الليلة الواحدة داخله إلى 40 ألف دولار، بحسب أحمد قاسم مراسل البرنامج.

🔥🔥”أبلة فاهيتا” في لقاء خاص مع ET بالعربي سيعرض على أكثر من جزء! وفي الجزء الأول يزورها مراسلنا أحمد قاسم في مكان إقامتها الملكية في دبي ويتناول معها الفطور ، وإليكم التفاصيل هنا👇https://t.co/ZVuGMSUBd9@NetflixMENA @AblaFahita pic.twitter.com/c3wb3SbTnc — ET بالعربي (@ETbilArabi) March 14, 2021

وأعلنت شبكة نتفليكس العالمية عن موعد عرض مسلسل أبلة فاهيتا "دراما كوين"، والمقرر غدا الإثنين 15 مارس/آذار.

ويعتبر هذا هو العمل الأول لدمية أطفال في مصر والذي يخرجه خالد مرعي وينتمي لنوعية الأعمال الدرامية القصيرة والتي تقدم في 6 حلقات.

وأبلة فاهيتا هي شخصية كارتونية مصرية، يقدمها الشاب المصري حاتم الكاشف، الذي درس المسرح وسافر إلى أمريكا لإكمال دراسته الفنية وهو صاحب الفكرة والصوت للدمية الأساسية فاهيتا وهي ربة منزل كان أول ظهور لها في عام 2011.