نانسي عجرم تشوق جمهورها وتكشف أسرارا عن طفولتها... فيديو

ونشرت نانسي، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، مقطع فيديو وعلقت عليه "أمي .. قريباً"، متحدثة في الفيديو عن علاقتها بوالدتها. وقالت: "عندما شاهدتني والدتي لأول مرة أغني في حفل أحست أن الدنيا لم تعد تتسع لها وحتى عينيها كانتا تتكلمان".

وعن الموقف الذي ترى فيه أن والدتها فخورة بها أضافت نانسي: "عندما أكون على المسرح وتحضرني أمي بشكل مباشر وتشاهد تفاعل الجمهور ومحبته لي أكيد تحس بنفسها أنها فخورة بي".

كما حكت نانسي موقفا مضحكا من طفولتها مع والدتها، حيث تعلمت المشي وعمرها عامين، وسمعت والدتها تُخبر جارتها بهذا الشيء، فتطلعت إليها وتحدثت قائلة "إيه اسم الله" لتضحك والدتها لعدم توقعها أن تقول ابنتها صاحبة العامين جملة مثل هذه.

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ومن المقرر أن تطرح نانسي عجرم أغنيتها "إمي" يوم غد الثلاثاء 16 مارس/ آذار الجاري، احتفالا باليوم العالمي للأم.

يذكر أن نانسي عجرم تعمل هذه الفترة على ألبومها الجديد، الذي من المقرر أن يضم 10 أغنيات استقرت على عدد منها، والباقي لم يتم حسمه حتى الآن، كما أنها لم تحدد بعد موعد طرحه كاملا للجمهور، بسبب ظروف فيروس كورونا.