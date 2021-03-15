تشاركها بطولته منى زكي... طرح آخر أفلام رجاء الجداوي... فيديو

يعرض آخر أفلام الفنانة المصرية الرحلة، رجاء الجداوي، "أعز الولد"، الأسبوع المقبل بمناسبة الاحتفال بعيد الأم الذي يوافق يوم 21 مارس/أذار من كل عام.

وسيتم عرض الفيلم عبر إحدى المنصات الرقمية بدءا من يوم الجمعة الموافق 19 مارس/ آذار المقبل، وذلك قبل طرحه في دور العرض السينمائية، بحسب موقع "سكاي نيوز عربية".

ويشارك في بطولة فيلم "أعز الولد" عدد كبير من الفنانين، هم ميرفت أمين، دلال عبد العزيز، شيرين، إنعام، سالوسة، وسامي مغاوري، إلى جانب ضيوف شرف أبرزهم: منى زكي، عمرو يوسف، أمينة خليل، وهو من إخراج سارة نوح.

وتدور أحداث الفيلم حول عصابة تختطف أحفاد بطلات العمل، وتطلب فدية من الجدات اللواتي يواجهن أصلا العديد من المشكلات مع أحفادهن المخطوفين.

وطرحت منصة "شاهد" عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب" الإعلان الترويجي لفيلم "أعز الولد".

وتوفيت الفنانة المصرية رجاء الجداوي، الأحد الموافق 5 يوليو/ تموز الماضي، عن عمر 82 عاما، بعد دخولها لمدة 43 يوما العزل الصحى في مستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، بسبب إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأعلنت أميرة حسن مختار، الابنة الوحيدة للفنانة، عن وفاة والدتها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعد نشرها لمنشور قالت فيه "إنا لله وإنا إليه راجعون مامي في ذمه الله".

وتم نقل جثمانها في تابوت حديدي بسيارة إسعاف إلى مقابر الأسرة في البساتين، بعدما استلمت ابنتها، أميرة مختار جثمانها.

وشارك في حضور جنازة رجاء الجداوي عدد من الفنانين المصريين، هم فيفي عبده ونقيب الممثلين أشرف زكي، وشيماء سيف، وزوجها محمد كارتر، ومحمد الشقنقيري.