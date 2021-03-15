روبي تقتحم عالم الفوازير في رمضان 2021... صور

أعلن رسميا، اليوم الاثنين، عن اقتحام الفنانة المصرية روبي، تجربة تقديم فوازير شهر رمضان للعام الجاري.

شارك برنامج "عرب وود" المذاع على فضائية "روتانا سينما" صورا لروبي مع رئيس شركة "سينرجي كونتينت" عمرو كمال، ورئيس شركة "تالنت ميديا برودكشن" المنتج وليد منصور، بعد تعاقدهما على إنتاج وتنفيذ فوازير من تقديم الممثلة والمغنية المصرية.

#عرب_وود | روبي تقدم فوازير رمضان بعد تعاقد عمرو كمال رئيس شركة "سينرجي كونتينت" رسميا مع المنتج وليد منصور رئيس شركة "تالنت ميديا برودكشن" لإنتاج وتنفيذ عمل استعراضي ضخم لحلقات "فوازير روبي". pic.twitter.com/od980B4HwZ — ArabWood - عرب وود (@ArabwoodTV) March 15, 2021

وجاري كتابة حلقات "فوازير روبي"، واختيار طاقم الإخراج ومنفذي الاستعراضات وغيرها، من ديكورات وتقنيات تصوير عالمية، لخروج العمل ككل على أعلى درجة من الاحترافية، بحسب مجلة "سيدتي".

يأتي اقتحام روبي لعالم فوازير رمضان بعدما احتفلت مؤخرا بطرح أحدث ألبوماتها الغنائية "حتة تانية"، الذي يعيدها للغناء مرة أخرى بعد غياب 14 عاما.

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وكانت روبي قد أحيت مؤخرا حفلا غنائيا عند أهرامات الجيزة، مع مراعاة الإجراءات التي تتخذها السلطات المصرية لمواجهة فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19"، والذي تم تداول مقاطع فيديو منه على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع.

وتخلل الحفل العديد من أغاني روبي الشهيرة منها "أنت عارف ليه"، و"ليه بيداري"، بالإضافة إلى أغنية ألبومها الجديد "حتة تانية".