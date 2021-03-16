سر اعتذار هنا الزاهد عن عدم الاستمرار في تقديم برنامج "حزر فزر"... ومن هي بديلتها

جاء اعتذار الزاهد عن عدم تقديم موسم جديد من البرنامج بسبب انشغالها بتصوير مسلسلها التلفزيوني الجديد "حلوة الدنيا سكر" المذاع حاليا على فضائية "دي إم سي" المصرية، وكذلك التحضير لأكثر من فيلم، منها "في عز الظهر" مع الممثل المصري العالمي، مينا مسعود، وفيلم "ساشا"، بحسب برنامج "إي تي بالعربي".
وتقوم فكرة برنامج "حزر فزر" على إدارة هنا الزاهد للمنافسة بين فريقين من الفنانين في مباراة تتضمن العديد من الألعاب الطريفة.
وبدأت فضائية "سي بي سي" المذيعة للبرنامج في الإعلان عن موسمه الجديد من تقديم بديلة هنا الزاهد، وهي الممثلة الشابة ليلى أحمد زاهر، ويحمل اسم "حزر فزر مع لولي".
انتظروا موسم جديد من برنامج الضحك والهزار واللعب #هزر_فزر قريبًا وحصريًا على CBC 🔥— CBC Egypt (@CBCEgypt) March 15, 2021
تفتكروا مين اللي هتقدم البرنامج؟ 😍 pic.twitter.com/fMj6ejfvVF
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ومن أبرز ضيوف الموسم الجديد للبرنامج والد مقدمة البرنامج، الفنان أحمد زاهر، وأحمد رزق ومحمود عبد المغني وأحمد السعدني.
يعتبر برنامج "حزر فزر مع لولي" هو أولى تجارب ليلى أحمد زاهر في تقديم البرامج التلفزيونية.
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ولمعت ليلى أحمد زاهر في العديد من الأعمال الفنية منذ أن كانت طفلة صغيرة، وبرزت في شهر رمضان الماضي بتجسيدها دور ابنة الفنان ياسر جلال في مسلسل "الفتوة".
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