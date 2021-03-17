والدة الشاب المصاب في إعلان محمد رمضان تفجر مفاجأة وتكشف ماذا فعل الأخير معه

كشفت الفنانة المصرية لبنى ونس، والدة الشاب يوسف، الذي أصيب في إعلان الفنان محمد رمضان، عن مفاجأة جديدة.

وقالت لبنى ونس، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام سعيد في برنامج "صبايا الخير" المذاع على قناة "النهار": "يوسف عُرض عليه إعلان عن طريق مكتب وكان على علم بأنه إعلان أكشن، وتواصلت مع ابني طوال يوم تصوير الإعلان وقال لي إنه يشعر بالضيق من المسؤول عن حركات الأكشن لأنه لم يهتم به وعامله بشكل مش إنساني واستهان به".

وأضافت: "لم يتم إبلاغ ابني بأن هناك قنبلة سوف تنفجر في أحد مشاهد الإعلان، والمسؤول عن حركات الأكشن قال لابني إن القنبلة عبارة عن دخان فقط وأنه سوف يقوم بالقفز مع بداية التصوير"، مؤكدة أن "الفنان محمد رمضان تحدث إلى نجلها يوسف، وذهب إليه، ليطمئن على صحته".

وتابعت لبنى ونس: "بعد بدء التصوير ابني رجع خطوة للخلف والقنبلة لم تكن قنبلة دخان ولكن القنبلة كانت بتطلع شرارة، وانفجار القنبلة تسببت في حروق في جسم ابني"، مضيفة أنه "أصيب في أماكن لا استطيع التحدث عنها على الهواء، ولا توجد احترافية أو مهنية في تصوير المشاهد الخطرة في الإعلان".

وكان الفنان المصري الشاب يوسف عمر، كشف كواليس الإصابة التي تعرض لها خلال تصوير إعلان الفنان محمد رمضان، لإحدى الألعاب في منطقة طرة، وذلك بسبب خطأ من مصمم المعارك في الإعلان عصام الوريث.

فيما نشر محمد رمضان صورا ومقطع فيديو عبر حسابه في "إنستغرام" أثناء تلقيه الإسعافات الطبية اللازمة جراء تعرضه لإصابة خطيرة في ظهره، خلال تصويره أحد المشاهد بمسلسله الدرامي الجديد "موسى"، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

وبعدها، أعلنت الفنانة لبنى ونس عن تعرض نجلها الممثل يوسف عمر، لإصابات خطيرة، أثناء مشاركته في تصوير الإعلان. وقالت لبنى عبر "فيسبوك": "وصل الاستهتار بأرواح الناس لدرجة مفزعة، يوسف كان بيصور إعلان إمبارح ومفروض في أكشن، تخيلوا الأكشن قنبلة تحته حقيقية انفجرت فيه، ستر ربنا إنه اتأخر بعد الأكشن لحظة، والقنبلة انفجرت مع أكشن الحمد لله".