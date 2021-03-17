بسبب 200 ألف ريال بحريني.. الحكم لصالح حلا الترك بسجن والدتها سنة مع النفاذ ...فيديو

قررت محكمة بحرينية حبس منى السابر، طليقة المنتج البحريني محمد الترك ، مدة سنة مع النفاذ، وذلك بنتيجة التقاضي بينها وبين ابنتها الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك، بشأن مبلغ مالي قيمته 200 ألف ريال بحريني.

ونشرت السابر، مقطع فيديو عبر حسابها في موقع "إنستغرام"، أكدت فيه أن الحكم صدر بشكل نهائي ولا بد من تنفيذه، مبينة أنه ليس أمامها سوى تقديم التماس للمحكمة لتغيير الحكم.

View this post on Instagram A post shared by بيفور ❤ (@be4.endafter)

وأشارت والدة حلا الترك، إلى أنها ستقدم أحكاما بديلة للمحكمة على أمل أن يتم الأخذ بها كونها حاضنة لطفل ما زال في الدراسة ويحتاج لرعايتها.

وتابعت أنها "كانت تنتظر حكما مختلفا عن ما صدر إلا أنها صدمت، وأن السبب في ذلك يعود إلى شهادة ابنتها الفنانة حلا الترك ضدها في المحكمة".

وكانت قضية منى السابر، وابنتها حلا الترك، قد شغلت الرأي العام في الآونة الأخيرة بعدما نشرت الأولى مقطع فيديو بكت فيه بسبب مقاضاة ابنتها لها، وطالبت بتدخل الفنانة الإماراتية أحلام لأن ابنتها "حلا" تطالبها بدفع مبلغ مالي وحصلت على حكم بحبس والدتها عاما.