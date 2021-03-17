معركة شرسة بين دبة ونمرين .. لمن الغلبة؟... صور

خاضت دبة معركة شرسة مع اثنين من النمور، لإنقاذ شبليها من القتل في إحدى الحدائق الوطنية في الهند.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية فإن الدبة أزعجت عن طريق الخطأ نمرين كانا في حالة تزاوج في حديقة رانثامبور الوطنية شمالي الهند.

واضطرت الدبة لخوض المعركة مع هذين النمرين، بينما كان شبليها على ظهرها متشبثان بفرائها، حيث كانت أنثى الدب تشتبك مع غريميها الواحد تلو الآخر.

وأشارت الصحيفة إلى أن المعركة المثيرة التقطت بكاميرا مصور الحياة البرية، أديتيا ديكي سينغ، الذي اعترف بأنه كان يخشى قتل الدبين الصغيرين.

Mother bear defending her cubs battles 2 Bengal tigers... but who won? https://t.co/10PoHwTWGr — The Irish Sun (@IrishSunOnline) March 17, 2021

​لكنه شاهد فزع الدبة الأم وهي تطارد النمرين حتى حافظت على حياة صغارها.

وقال المصور: "الدبة بدت في مشكلة خطيرة وتوقعت أن تهرب بعيدا، لكن الدبة كان لديها خطط أخرى"، مشيرا إلى أن الدبين الصغيرين تشبثا بظهر الأم التي تولت الهجوم على النمر الذي يقترب.

وأشار إلى أن الدبة بدأت في الصراخ بصوت عال وأصبحت أكثر عدوانية، لتفوز بالمعركة التي اضطر النمور للانسحاب منها في نهاية الأمر.