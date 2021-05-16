مصدر: محمد رمضان تدخل لحل أزمة المخرج محمد سامي... والنتيجة صادمة

أثارت أزمة وقف التعامل مع المخرج المصري، محمد سامي، ضجة كبيرة في أرجاء مواقع التواصل الإجتماعي، عقب قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بوقف التعامل معه بشكل مفاجئ في آخر تعاون بينهما من خلال مسلسل "نسل الأغراب".

ونقل موقع "أهل مصر"، عن مصادر "، أن "الفنان محمد رمضان حاول أن يتدخل ويتحدث مع بعض المسؤولين ومن بينهم المنتج تامر مرسي لحل الأزمة بين المتحدة ومحمد سامي، ولكن باءت محاولته بالفشل".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أعلنت أمس السبت، أنه تم اتخاذ قرار بوقف التعامل مع المخرج وكاتب السيناريو محمد سامي بدون ذكر أي أسباب، فيما أثار القرار موجة سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت زوجته الفنانة مي عمر قائلة: "ايه الشماته وايه كمية الفرحة اللي شايفها فيكو دي! فعلا العين مبتكرهش غير اللي أحسن منها".

واتسمت مشاهد مسلسل "نسل الأغراب" بالعنف الشديد، وانتهى بموت معظم شخصياته الرئيسية، وإعدام بطليه "عساف الغريب: أحمد السقا"، و"غفران الغريب: أمير كرارة"، فيما بقيت "جليلة: مي عمر" على قيد الحياة.

يذكر أن مسلسل "نسل الأغراب" هو التعاون الأول بين أحمد السقا وأمير كرارة في الدراما التليفزيونية، عقب اجتماعهما في بطولة فيلم "هروب اضطراري" قبل عامين، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي، إنتاج سينرجي، تامر مرسي، ويشارك في بطولته مي عمر ودياب ومحمد جمعة وفردوس عبد الحميد وإدوارد ونجلاء بدر ومحمد علاء وأحمد مالك وأحمد داش ومحمد مهران وأحمد فهيم.