"أسعدنا خلال مشواره الفني"... نجل حسني مبارك ينعى سمير غانم

حرص نجل الرئيس المصري الراحل، حسني مبارك، اليوم الجمعة، على نعي الفنان الكوميدي، سمير غانم، الذي رحل عن عالمنا أمس الخميس بعد صراع مع المرض.

وغرد علاء مبارك عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "وداعا الفنان الكبير، سمير غانم، لقد أسعدنا وأسعد العالم العربى خلال مشواره الفني الحافل".

وتابع: "نتقدم بخالص تعازينا لأسرته الكريمة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وداعاً الفنان الكبير سمير غانم ،لقد أسعدنا وأسعد العالم العربى خلال مشواره الفني الحافل ، نتقدم بخالص تعازينا لأسرته الكريمة سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه . إنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/n2nbd0tKWg — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) May 21, 2021

​وتوفي سمير غانم، أمس الخميس، عن عمر ناهز 84 عاما، بعد صراع مع المرض، وشيعت جنازته من مسجد المشير طنطاوي في مدينة نصر بالعاصمة المصرية القاهرة.

وكان سمير غانم دخل الرعاية المركزة قبل أيام، إثر تدهور حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا، لا سيما وأنه يُعاني من مشاكل صحية في الكلى.

ويذكر أنّ سمير غانم، من مواليد 15 يناير 1937، هو ممثل كوميدي مصري، تخرج في كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا فرقة "ثلاثي أضواء المسرح" الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة.

انحلت الفرقة بعد وفاة الضيف أحمد عام 1970، واتجه مع جورج سيدهم للتمثيل معا في عدة مسرحيات كان أشهرها مسرحية "المتزوجون".

وفي ثمانينات القرن العشرين لمع نجمه في سماء الفوازير، فقدم سلسلة من فوازير رمضان تحت اسم شخصيتي "سمورة" و"فطوطة"، ويعتبر واحد من نجوم المسرح بين عادل إمام ومحمد نجم ومحمد صبحي.