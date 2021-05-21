فنانة سورية شهيرة تخرج عن صمتها بعد أنباء طردها من الإمارات بسبب فلسطين

خرجت فنانة سورية عن صمتها بشأن أنباء طردها من دولة الإمارات العربية المتحدة وإلغاء إقامتها فيها، بسبب موقفها الداعم لفلسطين، خلال العدوان الإسرائيلي الأخير عليها.

وغرّدت الممثلة، جيني إسبر، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "كل الكلام يلي عم ينكتب عن موضوع إلغاء إقامتي من دولة الإمارات بسبب موقفي تجاه شعب فلسطين الشقيق عارٍ عن الصحة".

وتابعت: "وتبقى فلسطين وشعبا إخوتنا وكلنا لازم نوقّف حدن، ودولة الإمارات الكبيرة دولة التسامح والمحبة".

كل الكلام يلي عم ينكتب عن موضوع الغاء اقامتي من قبل دولة الإمارات بسبب موقفي تجاه شعب فلسطين الشقيق عار عن الصحة..

ويتبقى فلسطين وشعبا اخوتنا وكلنا لازم نوقف حدن ❤️

ودولة الامارات الكبيرة دولة التسامح والمحبة ❤️ — جيني اسبر Jenny Esber (@JennyEsberSY) May 19, 2021

وكانت جيني إسبر عبّرت عن تضامنها مع فلسطين وشعبها بقولها: "يا من سرقتوا فرحة العيد من وجوه الأطفال، يا شعب فلسطين الجبّار، القدس عربية وستبقى عربية، وكلنا فلسطينيون".

وفي صباح اليوم، الجمعة، بدأ وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الساعة التي حددتها المبادرة المصرية.

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، كاشفة أنه تم برعاية مصرية.

وصادق مجلس الوزراء الإسرائيلي (الكابينيت) على الاقتراح الذي قدمته مصر بوقف غير مشروط لإطلاق النار.

من جانبه، أكد أبو عبيدة الناطق الرسمي باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لـ"حركة حماس"، أن الحركة استجابت لتدخل الوساطات العربية وعلقت ضربة صاروخية كبيرة كانت معدة لإسرائيل.

وكانت الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى، وكذلك محاولة تهجير الفلسطينيين من حي الشيخ جراح، الشرارة الأولى التي أدت إلى اندلاع هذه الموجة من الحرب المفتوحية بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية.