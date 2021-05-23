"أزمة حفل الزفاف ورحيل سمير غانم"... إلهام شاهين ترد وقرار غير متوقع من يسرا

كشفت الفنانة المصرية إلهام شاهين، حقيقة الصورة المتداولة لها على مواقع التواصل الاجتماعي، التي اتهمت فيها بذهابها لحفل زفاف في مدينة الجونة عقب حضورها جنازة الفنان سمير غانم، الذي شيعت جنازته يوم الجمعة الماضي من مسجد المشير في التجمع الخامس.

وقالت شاهين، في تصريحات مع موقع "سكاي نيوز" عربية، إن "الصور تم التقاطها قبل الوفاة بيومين في عشاء خاص مع بعض الأصدقاء في مطعم بالجونة وضيوفنا من دولة سوريا".

وتابعت: "لا أعلم لماذا تم تداول تلك الصور يوم الوفاة بالرغم من التقاطها من قبل، ولكن يمكن أن يكون هناك سبب تم تأخير تداولها بسببه". وأضافت: "عدت إلى القاهرة على الفور بمجرد علمي بخبر الوفاة، كما أنني حضرت الجنازة و الدفنة، والفنان سمير غانم فنان قدير وأسطورة عظيمة ترك حزنا كبيرا في قلوبنا".

وأمام الهجوم الشرس والتعليقات اللاذعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قالت وسائل إعلام مصرية إن الفنانة يسرا اضطرت إلى حظرت التعليقات الخاصة بصورتها مع الفنان سمير غانم من مسلسل "شربات لوز"، والتي نشرتها عقب وفاته، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستغرام"، ناعية إياه، وذلك على إثر الهجوم والانتقادات التي طالتها في الساعات الماضية من رواد السوشال ميديا لارتدائها اللون الأسود في صباح يوم الجمعة خلال جنازة سمير غانم وبكائها عليه، ثم ارتدائها فستانا باللون الأحمر، مساءً، ورقصها رفقة عمرو دياب خلال حفل زفاف.

حتى لو الحياه بتمشى..فين حق الصحوبيه والعيش والملح!💔 pic.twitter.com/kIbyxlG38W — ابــن الــمــغــربــي👷 (@elmaghrapyy) May 21, 2021

ولم يكن الهجوم على الفنانتين إلهام شاهين ويسرا من الجمهور على السوشال ميديا فحسب، ولكنه كان أيضا من بعض زملائهم في الوسط الفني، فقد كتبت هالة صدقي في منشور لها عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أنا أريد وأنت تريد والله يفعل ما يريد.. نزلت من دبي لحضور فرح روحت العزاء واعتذرت عن الفرح.. وكما هو معروف في الوسط الفني أن الفنانين العظماء دول كانوا لا يمكن يسيبوا أي واجب سواء عزاء أو زيارة مريض".

انتقدت الفنانة #هالة_صدقي موقف بعض الفنانات، بعد حضورهم للحفلات، في نفس يوم جنازة ووداع الفنان #سمير_غانم إلى مثواه الأخيرhttps://t.co/wcpzpT213P — مجلة سيدتي (@sayidatynet) May 23, 2021

يذكر أن سمير غانم رحل عن الحياة عصر الخميس الماضي، عن عمر ناهز 84 عاما، متأثرا بفيروس كورونا، وشيعت جنازته، الجمعة، من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وشارك في الجنازة عدد كبير من النجوم من بينهم يسرا وإلهام شاهين.