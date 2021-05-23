"ما تم تداوله غير دقيق"... أمينة خليل تخرج عن صمتها بشأن ما أثارته حورية فرغلي ضدها

خرجت الفنانة المصرية أمينة خليل، اليوم الأحد، لترد على مزاعم مواطنتها الفنانة حورية فرغلي، خلال لقاء تلفزيوني أذيع أمس.

وكانت فرغلي صرحت لبرنامج "واحد من الناس"، المذاع على فضائية "الحياة" المصرية أن هناك صلة قرابة تجمع بينها وبين أمينة خليل.

وقالت حورية فرغلي عن قرابتها لأمينة خليل: "والدتها هي ابنة خالة والدتي، وهي لم تتحدث معي إطلاقا ولا أعرف السبب. نحن أساسا لسنا قريبين من بعضنا والعلاقة غريبة بيننا. الحقيقة هي لم تفكر أن تسأل عن صحتي، ولم أتلقَ منها أي رسالة، ولم تتصل والدتها بوالدتي لكي تسألها عني".

وعندما سئلت في البرنامج إن كان السبب وراء ذلك الفتور هو وجود مشاكل بينهما، أجابت حورية فرغلي: "لا لا توجد مشاكل ولكني لا أعرفها بشكل جيد، لأني كنت أعيش خارج مصر طوال حياتي، وعرفت أمينة خليل عندما استقريت في بلدي وكبرت، وأنا أساسا في التمثيل قبلها وكنت سعيدة من عملها بهذا المجال، ولكني أحيانا كنت أراها عند مصفف الشعر (الكوافير) وكان هناك برود في التعامل بيننا".

وردت أمينة خليل على مزاعم حورية فرغلي في بيان لها جاء فيه أن العناوين المتداولة عن هذا الموضوع غير دقيقة، وهما ليستا بنتي خالة، ولكن هناك علاقة عائلية بعيدة تربط جدتها ووالدة حورية فرغلي، وأكدت أنه لا يوجد أي تواصل بينهما قبل دخول الفن أو بعده، بحسب تقارير مصرية.

وأضافت أمينة خليل: "لم يكن هناك أي اختلاط بين العائلتين بأي شكل، والأمر علاقة عائلية بعيدة، لذلك طوال سنوات عملنا في الفن لم يتحدث أحد منا عن هذه العلاقة".

يشار إلى أن أمينة خليل عرض لها في موسم دراما رمضان 2021 مسلسل "خلي بالك من زيزي"، الذي يشاركها بطولته الفنان محمد ممدوح وبيومي فؤاد.