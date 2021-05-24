حورية فرغلي تعلق لأول مرة على رد أمينة خليل بشأن درجة قرابتهما... فيديو

ردت الفنانة المصرية، حورية فرغلي، على تصريحات الفنانة أمينة خليل بشأن صلة القرابة بينهما، موضحة أنهما قريبتين بالفعل ولكن بدرجة قرابة بعيدة.

وقالت حورية فرغلي، في مداخلة هاتفية على قناة الحدث اليوم، "أنا مقلتش إنها بنت خالتي، أنا عارفة إنها قريبتي وقريبتي من بعيد، والعلاقة مش قريبة قوي لأن أنا كنت طول عمري عايشة بره، بس فرحت قوي إن في حد في الوسط الفني معايا، وكنت أتمنى أنا وهي نبقى قريبين من بعض، بس للأسف إحنا مش قريبين من بعض، وحاولت بس هي مش عايزة".

وأضافت : "فكل واحد في حاله، بس في الآخر أنا مقدرش أنكر إن أنا أمي قريبة جدتها، دي حاجة معروفة والعيلة كلها عارفاها. أنا مش بتبلّى عليها ولا بتمسّح فيها ولا أي حاجة خالص. بالعكس دي حاجة تشرفني".

وكانت الفنانة المصرية، أمينة خليل، قد علقت على التصريحات المتداولة لحورية فرغلي، التي تحدثت خلالها عن صلة القرابة التي تجمعهما في برنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي.

وجاء في بيان صحفي من أمينة خليل أن العناوين المتداولة عن هذا الموضوع غير دقيقة، فهما ليستا بنتي خالة، ولكن هناك علاقة عائلية بعيدة تربط جدتها ووالدة حورية، ولا يوجد أي تواصل بينهما لا قبل دخول الفن ولا بعده.