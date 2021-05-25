بعد أنباء عن تدهورها... فنانة تكشف حالة دلال عبد العزيز الصحية

أفادت وسائل إعلام مصرية نقلا عن مصادر طبية، بأن الحالة الصحية للفنانة المصرية دلال عبد العزيز قد تدهورت، ما استدعى وضعها على أجهزة طبية إضافية.

ونقل موقع "الوطن، عن المصادر الطبية قولهم، إن "الفنانة دلال عبد العزيز وضعت حاليا على جهازي (هاي فلو نيزل- جهاز يستخدم لزيادة تدفق الأكسجين للمريض) و(باي باب - جهاز تنفس صناعي يستخدم لحالات الاختناق التنفسي)، بعدما كانت موضوع على جهاز (سباب) فقط.

ووفقا للمصادر فإنها تعاني من فشل تنفسي حاد، وأن رئتيها تعانيان بشكل كبير، مشيرة إلى أن الحالة حرجة.

وأوضحت المصادر أن نسبة الأكسجين لديها في الوقت الحالي تتجاوز التسعين قليلًا بالأجهزة، في حين أنها من دون ذلك بين التلاثينيات والأربعينيات.

وكشفت المصادر أن الفنانة دلال عبدالعزيز، أجرت آخر مسحة للتأكد من الإصابة بفيروس كورونا منذ 10 أيام، ومن بعدها ترفض إجراء مسحات أخرى، مبينة أنّ حالتها النفسية سيئة وأنها أحيانا ترفض الحصول على بعض الأدوية.

بينما نقل موقع "اليوم السابع" عن الفنانة المصرية نهال عنبر مسئولة الملف الطبي في نقابة المهن التمثيلية قولها إن

"الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز حاليا مستقرة إلى حد ما، وتتحسن حالتها بشكل تدريجى".

وطالبت الجميع الدعاء لها للخروج من الأزمة الصحية التي تعانى منها.

ووفقا لموقع "اليوم السابع"، مازالت أسرة الفنانة دلال عبد العزيز، تخفي عنها خبر وفاة زوجها الفنان سمير غانم الذى رحل عن عالمنا يوم الخميس الماضى عن عمر ناهز 84 عاماً، حرصا على حالتها الصحية وعدم حدوث مضاعفات طبية لها.