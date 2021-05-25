تامر أمين يثير جدلا بعد وصف سمير غانم بـ "أضحوكة مصر"

وصف الإعلامي المصري تامر أمين، الفنان الراحل سمير غانم بـ "أضحوكة مصر"، وتسبب ذلك في إثارة حالة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك خلال برنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار"، وهو ما تسبب في أزمة جديدة لتامر أمين، الذي تم إيقافه عن العمل بسبب أزمة حديثه عن أهل الصعيد في مصر.

ورحل الفنان المصري سمير غانم، يوم 20 مايو/ أيار الجاري عن عمر ناهز 84 عاما بعد صراع مع المرض.

وعلق تامر أمين على رحيل سمير غانم ووصفه بـ "أضحوكة مصر" خلال حديثه، وهو ما جعله يتعرض لانتقادات واسعة في تدوينات يستهجن أصحابها استخدام تلك الكلمة في وصف فنان يوصف بـ "ملك الارتجال".

متى توفي سمير غانم؟

توفي الفنان المصري الكبير سمير غانم، يوم 20 مايو/ أيار الجاري، عن عمر يناهز 84 عاما، إثر تدهور حالته الصحية.

من هو سمير غانم؟

ولد سمير غانم في 15 يناير/ كانون الثاني 1937، وهو ممثل كوميدي مصري، تخرج في كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا فرقة "ثلاثي أضواء المسرح" الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة.

وحلت الفرقة بعد وفاة الضيف أحمد عام 1970، واتجه مع جورج سيدهم للتمثيل معا في عدة مسرحيات كان أشهرها مسرحية "المتزوجون".

وفي ثمانينيات القرن العشرين لمع نجم سمير غانم في سماء الفوازير، فقدم سلسلة من فوازير رمضان تحت اسم شخصيتي "سمورة" و"فطوطة"، ويعتبر واحدا من نجوم المسرح مع عادل إمام ومحمد نجم ومحمد صبحي.