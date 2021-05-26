فيلة تحمي صغارها في تل أبيب بعد سماع صفارات الإنذار... فيديو

تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من حديقة حيوان وسط تل أبيب يوثق مجموعة من الفيلة يقمن بالالتفاف حول فيل صغير لتكوين ما يشبه الدرع حوله لحمايته من الخطر عند سماعهن أصوات صفارات الإنذار.

ويظهر مقطع الفيديو 5 أفيال إناث بالغات تحركن وقمن بعمل دائرة حماية حول فيل صغير يبلغ من العمر عام واحد، وذلك مع بدء انطلاق صافرات الإنذار، وتمسكن بموقعهن رغم سماع أصوات انفجارات في السماء.

وأطلقت صفارات الإنذار في البلدات والمستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، وذلك عقب رصد عملية إطلاق لصواريخ من القطاع.